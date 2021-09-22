ويتمارش مدير مكلارين السابق يعود إلى الفورمولا واحد مع أستون مارتن

اشتُهر البريطاني خلال الفترة الطويلة التي أمضاها مع فريق مكلارين بين موسمي 1989 و2014، والتي شهدت عمله كمدير تنفيذي إضافة إلى مدير الفريق منذ 2008 وحتى خروجه.

ومنذ رحيله عن الفورمولا واحد، عمل في عدة مشاريع من بينها رئاسة "بار للتقنيات" المختصة بعالم الأعمال، وكذلك شغل نفس المنصب مع "أوفشور ويند غروث بارتنرشيب". كما عمل وبشكل مكثّف ضمن لجنة لويس هاميلتون.

ويبدو أن ويتمارش سينضم إلى قسم تقنيات الأداء لدى أستون مارتن، وذلك بهدف توسيع تقنيات المصنّع الرياضيّ في الفورمولا واحد وقسم السيارات التجارية ضمن جميع القطّاعات.

حيث أوضح لورانس سترول مالك الفريق أن ضم ويتمارش خطوة إضافية على طريق السعي لتحقيق لقب بطولة العالم.

فقال: "سيتسلم مارتن مسؤولات قيادية، وسيقوم بالمساعدة في تقديم الدعم لي فيما يتعلق بالاتجاه الاستراتيجي الجديد لدى تقنيات الأداء في أستون مارتن، بما في ذلك تحويل أستون مارتن إلى فريق فائز بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، والتحول إلى قطب أعمال بقيمة مليار جنيه إسترليني خلال نفس الفترة الزمنية".

وتابع: "يمتلك مارتن مسيرة مهنية طويلة وناجحة، في عالم سباقات السيارات، وصناعة السيارات والمركبات الطائرة والبحرية وكذلك قطاعات الطاقة المستدامة".

وأردف: "علاوة على ذلك، لديه سجل نجاحات مثبت في الفورمولا واحد. لهذا فإنه الشخص المثالي للعمل معي وضمن فريقنا الإداري للقيادة نحو مستقبل ناجح داخل وخارج الحلبة".

وضمن معرض كلامه بعد هذا الإعلان، أوضح ويتمارش أنه معجب برؤية سترول لمستقبل أستون مارتن، حيث شعر أنه بالإمكان تحقيق لقب بطولة العالم خلال تلك الفترة الزمنية.

فقال: "كنت أعرف لورانس، ولطالما كنت معجباً بعمله منذ عدة سنوات، وقد أثار نموذج عمله إعجابي بشدة خاصة طموحه الكبير".

وتابع: "كذلك الأمر، لطالما كنت أحترم ’فريق سيلفرستون’ إن صحّ التعبير، إذ لطالما كانوا يقدمون أداءً أعلى من مستواهم، والآن بات بوسعهم الضغط بشدة أكثر من أي وقت مضى".

واختتم: "يرغب لورانس بتحويل أستون مارتن إلى فريق فائز باللقب، بكل بساطة، ولم أكن لأنضم إليهم في هذا السعي لو لم أكن مقتنعاً تماماً بإمكانية تحقيق ذلك الهدف".