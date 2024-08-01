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ويتلي وبينوتو سيُشكّلان "إدارة ثنائيّة" في فريق آودي

سيُشكّل المدير الرياضيّ السابق لريد بُل والمدير السابق لفريق فيراري مسؤوليّة مشتركة على نتائج فريق آودي للفورمولا 1 وسيعملان مباشرة تحت إشراف المدير التنفيذي للصانع الألماني.

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ماتيا بينوتو، مدير فريق فيراري وجوناثان ويتلي، المدير الإداري لريد بُل

ماتيا بينوتو، مدير فريق فيراري وجوناثان ويتلي، المدير الإداري لريد بُل

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيُشكّل جوناثان ويتلي وماتيا بينوتو هيكل "إدارة مزدوج" لفريق آودي للفورمولا 1، وذلك عند تحوّل العلامة من ساوبر إلى آودي في 2026.

تأتي مغادرة ويتلي التي تمّ الإعلان عنها من قبل فريق ريد بُل اليوم الذي يعمل فيه كمديرٍ رياضي، لكنّ آودي لم تتقدّم بأيّة تصريحات في هذا الشأن.

لكنّها أصدرت بيانًا بعد ذلك أكّدت فيه رسالة ريد بُل، إلى جانب الإعلان عن أنّ ويتلي لن يبدأ العمل مع ساوبر/آودي إلّا في يوليو 2025 المقبل.

وعندما ينتهي ويتلي من العمل مع ريد بُل في نهاية 2024، سيمرّ بفترة راحة إجباريّة إلى أن يبدأ العمل كمديرٍ فريق في ساوبر، قبيل تحوّلها إلى الفريق المصنعي لآودي في بداية الموسم التالي.

ويأتي تعاقد آودي مع ويتلي بعد أسبوعٍ ونصفٍ من إعلان الصانع الألماني عن تسريح أندرياس سيدل وأوليفر هوفمان بعد أن اتّضح تشكّل معركة سلطة بينهما داخل الفريق.

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وكشفت آودي الآن عن كيفيّة عمل تشكيلة بينوتو وويتلي، حيث قالت في بيانٍ لها أنّ "هناك اقتسامًا واضحًا للمهام، والمسؤوليّة بشكلٍ فردي"، إلى جانب كيفيّة "استلامهما بشكلٍ مشتركٍ لمسؤوليّات نجاح فريق التسابق" و"العمل مباشرة تحت إشراف غيرنو دولنر المدير التنفيذي لآودي ضمن دوره كرئيس لمجلس إدارة ساوبر موتورسبورت آي جي".

وسيُدير ويتلي فريق الفورمولا 1 في الجولات وسيكون المتحدّث الرسمي الإعلامي باسمه.

وجاء في بيان آودي: "جاء قرار تفضيل فريق الإدارة المزدوج كجزء من إعادة تشكيل هيكل السلطة في الفريق المصنعي المستقبلي على ضوء الاستحواذ الكامل على أسهم مجموعة ساوبر من قبل آودي".

وقال غيرنو: "أنا مسرور بأنّنا كنّا قادرين على كسب جوناثان ويتلي كمديرٍ لفريقنا المستقبلي في الفورمولا 1".

وأضاف: "لعب جوناثان دورًا أساسيًا في الكثير من الانتصارات في الفورمولا 1 والألقاب العالميّة في مسيرته حتّى الآن، وله خبرة مكثّفة في البادوك. سيكون إضافة قيّمة جدًا لفريقنا".

وأردف: "مع تعيين جوناثان، وماتيا فإنّنا حقّقنا خطوة حاسمة نحو دخولنا إلى الفورمولا 1. أنا مقتنعٌ بأنّه من خلالهما، فإنّنا كنّا قادرين على تشكيل مستوى كفاءة عالٍ جدًا في آودي".

من جانبه قال ويتلي: "أنا فخورٌ جدًا بأنّني كنت جزءًا من رحلة ريد بُل ريسينغ على مرّ الأعوام الـ 18 الماضية وسأغادر بالكثير من الذكريات الرائعة".

وأردف: "لكنّ فرصة لعب دورٍ فعّالٍ في فريق آودي في الفورمولا 1 كمدير لفريقٍ مصنعي تُمثّل فكرة مثيرة بشكلٍ فريد، وأتطلّع قدمًا لهذا التحدي".

وأكمل: "كما أنّني مسرورٌ بالعمل مع ماتيا، الذي أعرفه منذ أعوام وهو الشخص المناسب للتعاون معه في هذا المشروع المثير".

من جانبه قال بينوتو: "أعرف جوناثان منذ أعوام عديدة وأقدّره عاليًا كخبير رياضة محرّكات محنّك وملتزم".

وأردف: "2026 ليس بعيدًا جدًا الآن، وأتطلّع قدمًا لتشكيل فريق التسابق الجديد لآودي رفقة جوناثان وقيادته إلى النجاحات".

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