ويتلي: فيرستابن ينتقد قوانين 2026 بسبب الوضع الذي يجد نفسه فيه
قال جوناثان ويتلي إنّ انتقادات ماكس فيرستابن للوائح 2026 تعود جزئيًا إلى "الوضع الذي يجد نفسه فيه" مع فريقه، مشيرًا إلى أنّ معاناة ريد بُل في بداية الموسم لعبت دورًا رئيسيًا في هذا الموقف.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي
يرى مدير فريق آودي أنّ فيرستابن تأثّر بالصعوبات التي واجهها فريقه خلال أول أسبوعين من الموسم، وهو ما انعكس في انتقاداته الحادّة للوائح الجديدة.
وبعد أن حذّر لسنوات من احتمال ظهور مشاكل كبيرة في توفير الطاقة، عبّر فيرستابن عن إحباطه من واقع القيادة والتسابق بسيارات 2026، واصفًا اللوائح الجديدة بأنها "مضادة للتسابق" و"فورمولا إي على منشطات". وذهب إلى أبعد من ذلك في الصين، قائلًا: "إنه أمر سيء للغاية، إذا كان هناك من يستمتع بهذا، فأنت حقًا لا تعرف ما هو السباق".
وأضاف: "الأمر ليس ممتعًا على الإطلاق. إنه أشبه بلعبة ماريو كارت. هذا ليس سباقًا. تتجاوز باستخدام التعزيز، ثم تنفد بطاريتك في الخطّ المستقيم التالي، ليتجاوزك الآخر مجددًا باستخدام التعزيز. بالنسبة لي، هذه مجرد مزحة".
ولا يُعدّ فيرستابن السائق الوحيد الذي وجّه انتقادات لاذعة، في حين قال لويس هاميلتون، الذي صعد إلى منصة التتويج في الصين، إن السباق كان من بين الأكثر متعة في مسيرته، وذلك بعدما تفوّق في صراع محتدم مع زميله في فيراري شارل لوكلير.
وبحسب ويتلي، الذي يعرف فيرستابن جيدًا منذ عملهما معًا في ريد بُل، فإن معاناة فريقه السابق هذا العام مع سيارة "آر.بي22" تُعدّ عاملًا مهمًا في حالة عدم الرضا لدى بطل العالم أربع مرات.
وقال: "إذا تحدّثت إلى سائقي فيراري، فقد قالا إنّه كان يومًا رائعًا. إذا لم تتمكن من الفوز، فعلى الأقل إذا استطعت التسابق بشكل نظيف... فيجب أن أقول إنّه لم يبدُ لي كأي نوع من السباقات المصطنعة. كل سائق حاول تجاوز الآخر. لقد تسابقوا بشكل جميل ونظيف".
وأردف: "استمتعت بمشاهدته. هناك معارك تدور في مختلف المراكز وأعتقد أنّها مشجّعة للغاية. يمكن تفهّم تعليقات ماكس، وذلك بسبب الوضع الذي يجد نفسه فيه".
ولا يزال الاتحاد الدولي للسيارات، إلى جانب الفورمولا 1، يُواجه دعوات لمعالجة بعض المشاكل التي ظهرت مع انطلاق هذه الحقبة الجديدة المثيرة للجدل، بما في ذلك مخاوف تتعلق بالسلامة بسبب الانطلاقات غير المنتظمة، والاستياء الواسع من حاجة السائقين إلى استعادة الطاقة حتى خلال لفة سريعة في التصفيات، وهو ما سلب بعض الإثارة من أسرع المنعطفات في الفورمولا 1.
وأوضح ويتلي أنّ آودي، التي انضمّت خصيصًا إلى الفورمولا 1 بسبب التقسيم شبه المتساوي بين الطاقة الكهربائية ومحرك الاحتراق، مستعدة لدعم الاتحاد الدولي للسيارات في تحسين اللوائح خلال فترة التوقف الطويلة في أبريل بين جائزتي اليابان وميامي.
وقال: "لقد كنّا منفتحين ومتفاعلين مع الاتحاد. جرّبنا حلولًا مختلفة في اليوم الأخير من تجارب البحرين لمعرفة النتيجة. أعتقد أنّ ذلك يُظهر أننا منفتحون ونعمل مع الاتحاد الدولي للسيارات".
واختتم بالقول: "نُحاول معرفة ما إذا كان هناك شيء يمكننا القيام به لدعمهم. وإذا كان هناك ما يحتاج إلى تغيير، فسنبذل قصارى جهدنا لمساعدة الاتحاد الدولي للسيارات على تحقيق ذلك".
