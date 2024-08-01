ويتلي سيُغادر صفوف ريد بُل ليُصبح مديرًا لفريق آودي في الفورمولا 1

يتّجه ويتلي لتسلّم دوره الجديد في آودي تحضيرًا لدخول العلامة الألمانيّة في موسمها الأوّل الرسمي في الفورمولا 1 في 2026، وسيُكمل فترة الراحة الإجباريّة حال مغادرته لريد بُل في نهاية العام الجاري.

انضمّ البريطاني إلى ريد بُل في 2006 بعد أن عمل كرئيسٍ للميكانيكيين في رينو، حيث أصبح مديرًا إداريًا ومن ثمّ مديرًا رياضيًا في فترتي البطولات للحظيرة النمساويّة في الفورمولا 1.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "كانت علاقة طويلة وناجحة مع جوناثان، أكثر من 18 عامًا. مساهمته في بطولات الصانعين الستّة والألقاب السبعة في بطولة السائقين، أوّلًا كمديرٍ إداري ولاحقًا كمديرٍ رياضي، ستبقى خالدة في تاريخ فريقنا إلى الأبد".

وتأتي مغادرة ويتلي على إثر مغادرة أدريان نيوي مصمّم الفريق في نهاية العام الجاري.

وأُشير في وقتٍ سابقٍ من هذا العام إلى أنّ ويتلي شكّل طموحًا لأن يُصبح مدير فريق فورمولا 1، وأنّه يُعتبر خيارًا لخلافة كريستيان هورنر عندما تواجد الأخير في فضيحة السلوك المشين.

ويُتفهّم أنّ ويتلي كان يبحث عن فرصة لقيادة فريقٍ في المستقبل، لذا حصل على هذا الدور مع آودي كوجهة مستقبليّة.

وتمرّ آودي حاليًا بتغييرات في هيكلها الإداري، حيث تمّ تسريح المدير التنفيذي أندرياس سيدل والممثّل الرئيسي أوليفر هوفمان من منصبيهما في تحضيرات الصانع الألماني لدخوله الفورمولا 1.

واستلم ماتيا بينوتو المدير السابق لفريق فيراري دوري مدير العمليّات والمدير التقنيّ هذا الأسبوع، وكانت أولى مهامه تحديد هويّة السائق الثاني للفريق بجوار نيكو هلكنبرغ. إذ أنّ الهدف الأوّل للفريق كارلوس ساينز الإبن قد تعاقد مع ويليامز يوم الإثنين رفض عرضَي آودي وألبين.

وسيعمل ويتلي تحت إشراف بينوتو عندما يستلم دور مدير الفريق في الحظيرة المتمركزة في هينويل، بينما يبقى مستقبل الممثّل الحالي للفريق أليساندرو ألوني برافي مجهولًا.