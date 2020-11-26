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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

ويتلي المدير الرياضي لفريق ريد بُل يُصاب بفيروس كورونا

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ويتلي المدير الرياضي لفريق ريد بُل يُصاب بفيروس كورونا

جاءت نتيجة تحليل جوناثان ويتلي المدير الرياضيّ لفريق ريد بُل إيجابيّة ولن يحضر البريطاني ضمن جائزة البحرين الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

أعلنت ريد بُل صباح اليوم الخميس أنّ تحليل ويتلي جاء إيجابيًا لإصابته بفيروس "كوفيد-19" ضمن التحاليل الدوريّة التي تُجرى قبل الحدث.

نتيجة لذلك لن يتواجد ويتلي في البحرين وسيبقى في عزلٍ ذاتي وفق متطلّبات الحكومة.

وجاء في بيانٍ من الفريق: "يُمكننا أن نؤكّد أنّه خلال التحاليل الإجباريّة التي تسبق الحدث في المملكة المتّحدة، جاء تحليل جوناثان ويتلي المدير الرياضيّ إيجابيًا".

وأضاف: "عليه وفق البروتوكولات الرسميّة البقاء في العزل الذاتي لـ 10 أيّام وعدم التواجد في جائزة البحرين الكبرى".

وأكمل: "سيتمّ تشارك مهام جوناثان من قبل عدد من موظّفي الفريق ضمن جائزة البحرين الكبرى نهاية الأسبوع".

ثمّ تابع: "هذا التحليل الإيجابيّ لم تنجرّ عنه إصابة أيّ عضوٍ آخر في الفريق ولن يُؤثّر ذلك على عمل الفريق على المسار".

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