ويتلي المدير الرياضي لفريق ريد بُل يُصاب بفيروس كورونا

أعلنت ريد بُل صباح اليوم الخميس أنّ تحليل ويتلي جاء إيجابيًا لإصابته بفيروس "كوفيد-19" ضمن التحاليل الدوريّة التي تُجرى قبل الحدث.

نتيجة لذلك لن يتواجد ويتلي في البحرين وسيبقى في عزلٍ ذاتي وفق متطلّبات الحكومة.

وجاء في بيانٍ من الفريق: "يُمكننا أن نؤكّد أنّه خلال التحاليل الإجباريّة التي تسبق الحدث في المملكة المتّحدة، جاء تحليل جوناثان ويتلي المدير الرياضيّ إيجابيًا".

وأضاف: "عليه وفق البروتوكولات الرسميّة البقاء في العزل الذاتي لـ 10 أيّام وعدم التواجد في جائزة البحرين الكبرى".

وأكمل: "سيتمّ تشارك مهام جوناثان من قبل عدد من موظّفي الفريق ضمن جائزة البحرين الكبرى نهاية الأسبوع".

ثمّ تابع: "هذا التحليل الإيجابيّ لم تنجرّ عنه إصابة أيّ عضوٍ آخر في الفريق ولن يُؤثّر ذلك على عمل الفريق على المسار".