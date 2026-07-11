أكد مارك ويبر مدير أعمال أوسكار بياستري أن سائقه يركز على مستقبله طويل الأمد مع مكلارين، واصفًا المزاعم التي تشير إلى رغبة السائق الأسترالي في مغادرة الفريق بأنها "كلام فارغ تمامًا".

خلال الشهر الماضي، انتشرت شائعات حول انتقال ماكس فيرستابن إلى مكلارين، وسط تقارير أشارت إلى أنه في حال انضمام بطل العالم أربع مرات إلى الفريق، فسيتعين على أحد السائقين الحاليين، أوسكار بياستري أو لاندو نوريس، فقدان مقعده.

ورغم أن كلا السائقين يرتبط بعقد طويل الأمد، فإن بياستري كان الأكثر تعرضًا للأسئلة بشأن مستقبله.