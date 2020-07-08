ويبر معلقاً على فيتيل وفيراري: "الزواج انتهى"

عانى فيتيل من جولة أولى مُحبِطةٍ مع الفريق لموسم 2020 منذ أن تمّ تأكيد خروجه من تشكيلة فيراري في 2021، حيث لم يفلح في التأهل إلى القسم الثالث للتصفيات، وأنهى السباق بالمركز العاشر بعد حادثة مع كارلوس ساينز.

بالمقابل، شق زميله شارل لوكلير طريقه من المركز السابع لينهي السباق ثانياً خلف فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

ووفقاً للفائز بتسعة سباقات في البطولة، والذي أمضى خمسة مواسم كزميل فيتيل ضمن صفوف ريد بُل، فإن الألماني بدا "فارغاً" في سباق النمسا، في علامة واضحة على "انتهاء الزواج".

فقال في بث "فاست لاين" الإذاعي عبر الإنترنت: "لقد انتهت العلاقة. التناغم اختفى والزواج انتهى".

وأكمل: "سيباستيان يرتدي الأحمر، ويقود سيارة حمراء، لكن هناك من أجل نفسه فقط. قد تتمنى لو ينتهي ذلك العرض الآن، لأن الوضع يبدو هكذا".

وتابع: "من وجهة نظري، أعتقد أن سيباستيان كان ’فارغاً’ بعد السباق".

واستكمل: "أعتقد أنه وفي حالة سيباستيان، كلما انتهى الوضع الحالي بسرعة كلما كان ذلك أفضل للجميع".

من جهة أخرى، أشار ويبر إلى أن الكيفية التي رُفض فيها فيتيل من الفريق - عبر مكالمة هاتفية من دون تقديم أي عرض - تتكلم بوضوح عن مدى سوء العلاقة بين الطرفين.

فقال: "أعتقد أن أغلبنا تفاجأ، وربما كان سيباستيان أكثر المتفاجئين".

وأكمل: "حتى من الطريقة التي تم نقل الخبر إليه عبرها، عبر الهاتف من دون تقديم أي عرض...".

وأردف: "من الواضح أن العلاقة، أو الديناميكية في العلاقة قد اختفت، لم تكن صحية وقد قرروا أنه من الأفضل عدم الاستمرار. لا يمكنك أن تقدم نصف التزامٍ في مثل هذه العقود. ليس الأمر وكأنه عقدٌ لموسم واحد، مع تلك التقارير الصحفية التي أشارت إلى رغبة فيتيل بعقد طويل الأمد".

واسترسل: "لكن، لم تتم الإشارة إلى ذلك. ذلك ليس أمراً لم تكن فيراري لتفكر فيه".

بالمقابل، لا يتوقع ويبر أن يعتزل فيتيل قريباً، حيث أشار إلى أنه قد يعود في 2022 حتى لو أخذ موسم 2021 كاستراحة.

فقال: "لا أعتقد أن مستقبله انتهى تماماً. أعتقد أنه ما زال يمتلك فرصة في 2022. من يدري، ربما مع ريد بُل في 2021".

وأكمل: "أعتقد أنه بحاجة إلى استعادة طاقته والعمل على نفسه، وإزالة مارانيللو من ذهنه، في محاولة لإعادة طاقته".

وتابع: "لقد كانت علاقته مع فيراري تتدهور ببطء وتسوء شيئاً فشيئاً".

واختتم: "أعتقد أنه ما زال من المبكر الكلام عن إرثه. يمكننا الكلام عن ذلك عندما يحين الوقت. أعتقد أنه سيتواجد على الحلبات في المستقبل سواء في 2021 أو 2022. أعتقد أنه ما زال يمتلك بعضاً من القدرة على المنافسة".