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ويبر: على الفورمولا واحد عدم التدخل بمعارك هاميلتون وفيرشتابن

من قبل:
, محرر

قال مارك ويبر سائق الفورمولا واحد السابق أنه لا يجب على الفورمولا واحد التدخل لخفض حدة المعركة الحالية بين ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون.

ويبر: على الفورمولا واحد عدم التدخل بمعارك هاميلتون وفيرشتابن

حثّ الأسترالي بطولة الفورمولا واحد على تبنّي المعركة بين النجمَين، وعدم التدخل في التوتر المتصاعد بين فريقي مرسيدس وريد بُل بعد حادثة سباق سيلفرستون المثيرة للجدل.

وتلقى هاميلتون عقوبة عشر ثوانٍ جراء ما حصل لكنه نجح بالعودة والفوز بالسباق، بينما خرج فيرشتابن عن المسار ليرتطم بحائط الإطارات ضمن حادثة قدرت قوتها بـ 51 جي.

وأدى ذلك إلى اشتعال موجات متتالية من الجدل، بينما وجه فريق ريد بُل انتقادات لاذعة وغاضبة إلى هاميلتون وفريقه، حيث اتهمه كريستيان هورنر بالقيادة القذرة، بينما طالب هيلموت ماركو بحرمانه من سباق.

وضمن معرض كلامه خلال مؤتمر إعلامي يخص بطولة "دبليو" النسائية، سُئِل ويبر إن كان يجب على الفورمولا واحد التدخل لتخفيف حدة المنافسة ومنع تصاعد التوتر بين الطرفين.

لكنّ إجابته كانت بالنفي القاطع، حيث عبّر الفائز بتسعة سباقات عن أمله برؤية المزيد من المعارك الحماسية بين السائقين.

فقال: "إنها معركة مذهلة حقاً، وهذا بالضبط ما نحتاجه".

وأكمل: "أعتقد أنها كانت إحدى أفضل اللفات الأولى التي رأيناها منذ وقت طويل. لقد خاضا معارك مذهلة للغاية، في برشلونة، إيمولا والبحرين. وجميعنا كنا نعلم أن الحادثة ستقع في نهاية المطاف. نحتاج للمزيد من هذه المنافسة".

وتابع: "المنافسة في سيلفرستون كانت مذهلة، لقد كان أحد أفضل السباقات منذ وقت طويل. مع جمهور من 120 ألف متفرج يوم السباق. وتواجد النجمَين في الخط الأول. لقد كانت لفة أولى مذهلة تماماً، معركة مشتعلة، ومن الواضح أنهما لم ينجحا بعبور منعطف ’كوبس’ معاً".

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ومع فوز هاميلتون وانسحاب فيرشتابن، عادت معركة اللقب إلى وضع غير محسوم، إذ تقلصت صدارة سائق ريد بُل إلى ثماني نقاط فقط.

ومع اقتراب موعد جائزة المجر الكبرى، يتوقع ويبر أن يمتلك فيرشتابن أفضلية مع سيارته، لكنّ هاميلتون أثبت قدرته على الفوز بسيارة أبطأ على حلبة هنغارورينغ في السابق.

فقال: "أعتقد أن لويس يمتلك قدرات سحرية في بودابست، إن أداءه أسطوري للغاية على هذه الحلبة. لكن ماكس جيد جداً كذلك".

وأكمل: "أعتقد أن ريد بُل ستكون الأقوى على هذه الحلبة، لذا قد يحظى ماكس بجولة مماثلة لما قدمه في ريد بُل رينغ، قطب انطلاق أول ومن ثم يختفي في المقدمة. وقد لا يمتلك لويس فرصة المنافسة".

وتابع: "لكن دعونا نرى، كما قلت، هاميلتون فاز في العديد من المرات هنا على متن سيارة أبطأ بعكس التوقعات. هاميلتون بحاجة للتواجد بأفضل حالاته مجدداً، وفيرشتابن كما تعلمون.. إنه مقاتل شرس. وهذا ما نتوقعه منه بالضبط".

واسترسل: "ستكون جولة جميلة. كل سباق سيكون مهماً الآن، وبالتأكيد سنشهد بعض الاحتكاكات بينهما مستقبلاً".

واختتم: "لكن هذه أيام جميلة في رياضتنا، أن نشاهد أفضل سائقين يتنافسان بشراسة".

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