ويبر: ريد بُل كانت لتنال المزيد من التقدير لو كانت فريقاً مصنعياً

احتفلت ريد بُل بتحقيق الفوز بمئة سباق بعد فوز نجمها ماكس فيرستابن بسباق كندا 2023، وهو إنجاز لم تحققه سوى أربعة فرق أخرى: فيراري، مكلارين، ويليامز ومرسيدس.

عبر تحقيق هذا الإنجاز ضمن 14 عاماً منذ فوز سيباستيان فيتيل في جولة الصين 2009 أمام زميله ويبر، باتت ريد بُل رسمياً أسرع فريق يصل إلى 100 فوز أمام ويليامز التي احتاجت 18 عاماً لتحقيق ذلك بين 1979 و1997.

لكن ريد بُل بشكل خاص عانت خلال أولى سنواتها في الفورمولا واحد، عانت من أجل تغيير صورتها "كفريق عصير" وذلك بسبب الشهرة الهائلة لمشروب طاقة "ريد بُل".

وتغيرت هذه الصورة بالفعل حين بدأ الفريق تحقيق الانتصارات في 2009، وبشكل خاص منذ قرار ضم عبقري التصميم آدريان نيوي بدءاً من 2006، ما أدى لهيمنة العلامة النمساوية لأربعة مواسم بين 2010 و2013، وهي سيطرة عادت من جديد لكن هذه المرة مع ماكس فيرستابن.

ويرى ويبر أن "قصة ريد بُل من بين الأعظم في تاريخ الفورمولا واحد".

حيث قال سائق ريد بُل السابق والمذيع التلفزيوني ومدير أعمال أوسكار بياستري، في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لو كانت فريقاً مصنعياً، لحصلت ربما على المزيد من التقدير والشهرة".

وأكمل: "لأنهم فريق مؤلف من أشخاص رائعين، قاموا بعمل رائع لهندسة سيارات فورمولا واحد رائعة حققت ألقاباً للسائقين والمصنعين وهيمنت بشكل كبير".

وتابع: "لذا، أعتقد أن قدرتهم على تحقيق ذلك عبارة عن قصة نجاح رائعة".

وأردف: "الالتزام الهائل الذي يظهرونه مع موظفيهم وغير ذلك.. لن أقول أنهم الأفضل على الإطلاق، لكنهم جيدون بشكل رائع".

واسترسل: "لقد وضعوا بصمتهم بعملهم، وبوجود فريقين تابعين لهم".

واختتم: "ينسى الناس بسرعة مستوى الالتزام وتواجد ريد بُل في هذه الرياضة.. إنهم في مكانة مذهلة حقاً".