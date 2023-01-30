ويبر: ريد بُل ستبقى فريقاً "خطراً" في 2023

أحرزت ريد بُل لقبي البطولة في 2022 حيث فازت بلقب بطولة المصنعين وفاز نجمها ماكس فيرستابن بلقب بطولة السائقين بعد هيمنة كبيرة للغاية منذ النصف الثاني للموسم.

وفاز فيرستابن بـ 15 سباقاً وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة لناحية عدد الانتصارات في موسم واحد، بينما جمع زميله سيرجيو بيريز أكبر عدد من النقاط في مسيرته مع فوزين اثنين، ما ساعد ريد بُل على حسم لقب البطولة.

وبالرغم من أن فيراري بدت كقوة واضحة بداية الموسم، لكنها فشلت في حرب التطوير لاحقاً، بينما واجهت مرسيدس المشاكل منذ بداية الموسم، قبل أن تتحسن بحلول القسم الأخير وتحرز الفوز بسباق البرازيل مع سائقها جورج راسل.

ويرى ويبر سائق الفورمولا واحد السابق أن ريد بُل ستبقى قوة كبيرة ضمن معركة اللقب.

حيث قال سائق فريق ريد بُل بين موسمي 2007 و2013 في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ما زالت ريد بُل الفريق الأكثر خطورة".

وأكمل: "في الحقيقة، على الجميع رفع مستواهم في جميع النواحي. رأينا مرسيدس مع موثوقية رائعة، فيراري بشكل أقل. لكن ريد بُل تمتلك الموثوقية وقد كانت قوية على جميع الحلبات".

وتابع: "ماكس، يمتلك نوعاً من التفوق حالياً. أعتقد أن أهم مجريات الموسم كانت في سبا. ما فعله هناك كان لا يصدق".

ماكس فيرستابن، ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت

وتتجه ريد بُل إلى موسم 2023 مع عقوبات تلقتها تتمحور حول خفض وقت الاختبارات الانسيابية بنسبة 10 بالمئة، بسبب خرقها قانون سقف النفقات لموسم 2021.

"لا أعتقد أن أحداً قادر على التكهن بتأثير تلك العقوبات. لكنني أعتقد كذلك بأننا لا نعلم مقدار ما كسبته مرسيدس في الموسم، فقد كانوا يتعلمون طوال الوقت" قال ويبر.

وأكمل: "سيكون من الرائع مشاهدة كيفية سير المنافسات خلال الربع الأول من الموسم المقبل".

يشار إلى أن ريد بُل ستكشف عن سيارتها يوم 3 فبراير، قبل تجارب البحرين الشتوية التي ستقام بين يومي 23 و25 فبراير.