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ويبر حذّر بياستري من ألا يستهين بخوض غمار الفورمولا واحد

قال أوسكار بياستري ناشئ مكلارين أن مارك ويبر قد حذّره من ألا يستهين بالفورمولا واحد، وذلك قُبيل خوض أولى سباقاته في البطولة في البحرين الشهر المُقبل.

ويبر حذّر بياستري من ألا يستهين بخوض غمار الفورمولا واحد

ويبر سائق ريد بُل السابق هو جزء من فريق إدارة مواطنه الأسترالي الشاب، إلى جانب زوجته آن نيل، إذ ساهما سويًا في العبور بمسيرة بياستري من فترات صعبة العام الماضي بعدما ترك صفوف ألبين ضمن ظروف مثيرة للجدل.

وقد أكّدت لجنة الاعتراف بالعقود بعد تلك الأحداث أن بياستري حرّ بالانضمام إلى مكلارين.

"تلقيت الكثير من النصح من مارك وآن، نصائح كان ملخصها في اعتقادي ألّا أستهين بتحدّي خوض غمار الفورمولا واحد" قال بياستري.

وأضاف: "إنها خطوة كبيرة بالنسبة لي بالتأكيد مقارنة بما كنت أقوم به سابقًا. وكذلك تعتبر المنافسة هنا مختلفة ديناميكيًا، حيث أن ذلك سيكون العام الأول الذي أتلقى فيه أجرًا لقيادة سيارات السباقات، وهو أمر رائع. تلك أجواء مختلفة بالنسبة لي عما كنت معتادًا عليه".

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وتابع: "أعتقد أن كوني أحد سائقين اثنين ضمن فريق يضم 700 أو 800 شخص هنا لهو مسؤولية كبيرة، لذلك أعتقد بأن هنالك بعض الاختلاف، كما أن مارك، أندريا (ستيلا) وزاك (براون) ذكروني بالمسؤولية التي على عاتقي والتأثير الذي قد يكون لي على تحفيز وإنتاجية الفريق".

وأكمل: "كذلك كوني في موقع يخوّلني بأن أقدم بيانات هامة جدًا ستدخل في تصميم السيارة. لا أقوم ببناء الأجزاء بنفسي بالطبع، لكنني أخبر الأفراد بما نتحتاجه من السيارة، ومن ثم يتمكنون من صنع أجزاء مختلفة لمعالجة تلك الجوانب، وذلك أمر أتطلع له جدًا".

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