ويبر: ثقة فيتيل بنفسه "اهتزت بشدة" إثر الإخفاق مع فيراري

كان ويبر شاهدًا على ذروة نجاح فيتيل عندما حقّق ألقابه الأربعة مع ريد بُل ريسينغ بين 2010 و2013. حيث أّنه وعلى الرُغم من التوتّر الذي شهدته علاقتهما كزميلين في الفريق النمساوي في بعض الأوقات، لكنّ الأسترالي يُكنّ كل الاحترام لفيتيل.

وبعد مسيرة لفيتيل خلت من الألقاب في فيراري، فاجأت القلعة الحمراء الجميع الشهر الماضي أنّ الألماني لن يكون ضمن صفوفها في 2021، حيث سيأخذ مكانه كارلوس ساينز ليُجاور شارل لوكلير.

مع ذلك، لم تكن تلك مفاجأة بالنسبة لويبر، حيث يرى بأن المواسم الخمسة في فيراري قد استنزفت فيتيل أسرع مما نعتقد.

فقال: "بذل سيباستيان نوعًا ما أفضل ما لديه بما كان متاحًا له ليتقدم بالفريق ويكون في موقع يخوّله تحقيق البطولات، لكنّ ذلك لم يحدث في نهاية المطاف. لذلك أعتقد بأنّ ثقته بنفسه قد اهتزت بشدة إثر افتقاره القدرة على اختراق الثقافة الإيطالية. وذلك أمر كبير".

وأضاف: "أعتقد بأنّ تلك العلاقة مع العلامة الإيطالية قد استنزفته، حيث بوسعكم رؤية أنّه لا يبدو كشخص بعمر 32 عامًا فقط. أخبرته بذلك عدّة مرات".

وتابع: "لكنّه حظي بمسيرة جيّدة، وصعبة، حيث أرى بأنّها أنهكته كذلك. ربما يعرف سيباستيان عن السيارة أكثر مما نعلم، لكنه على أيّة حال قد يستريح عامًا من البطولة، من يدري؟".

وأكمل: "أعتقد بأنه بات لا يشعر الآن بالحماس كونه يقود السيارة الحمراء، وتلك مشكلة بالنسبة لأي رياضي".

ولا أحد يعلم بعد الوجهة التي سيتخدها فيتيل في العام المُقبل، لكنّ ويبر يرى أنّ خيار الابتعاد عن البطولة لموسم واحد يبدو مرجّحًا.

حيث قال: "لا أعلم في الحقيقة إلى أين قد يذهب، لكنني لا أرى سيباستيان ينافس ضمن فرق الوسط".

وأردف: "لطالما كان يحوم حول منصات التتويج لمعظم مسيرته، بخلاف أوّل موسم له في البطولة مع تورو روسو، ومع ذلك فقد فاز بسباقٍ في ذلك العام. لا أراه ينافس ضمن صفوف رينو على الإطلاق. يُمكنني رؤيته يستريح ويُفرغ عقله مبتعدًا عن السباقات في 2021، وربما بعدها ينظر في العودة".

واختتم: "سيباستيان في سن صغيرة جدًا كي يتوقّف تمامًا، حيث أنّه بدأ مسيرته مبكرًا للغاية. لكننّي لن أتفاجأ لو توقّف، لكنّه أمر لا آمله بكل تأكيد".