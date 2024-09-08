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فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

ويبر: تجاوز بياستري على نوريس في مونزا دليل على نجاحه

اختلف ويبر مع الانتقادات التي وجهت لتجاوز بياستري على زميله نوريس في مونزا.

لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

يعتقد ويبر مدير أعمال بياستري أن تجاوز الأسترالي على زميله نوريس في مونزا يعدّ دليلًا على مهارته ونجاحه.

يرى ويبر أن تجاوز اللفة الأولى من بياستري على زميله نوريس نحو صدارة جائزة إيطاليا الكبرى يعكس سمعته كسائق "محترم، قوي ونظيف"، وذلك بالرُغم من الانتقادات التي تقول بأن ذلك التجاوز أضرّ بفرص زميله بالمنافسة على اللقب.

وقد دافع نوريس المنطلق من المركز الأول عن صدارته على الانطلاقة، إذ سرعان ما تحرك نحو اليمين لحجز زميله بالتوجه إلى المنعطف الأول.

لكن بياستري اعتمد خط التسابق إلى اليسار وبحركة كبح متأخر رائعة تمكن من تجاوز نوريس وانتزاع الصدارة بالتوجه إلى المنعطف المزدوج الثاني.

وكان ذلك التجاوز مفاجئًا نوعًا ما، حيث توقع كثيرون أن تعتمد مكلارين أوامر للفريق تخدم مصلحة نوريس من أجل أن يغلق الفارق أكثر مع ماكس فيرستابن في ترتيب السائقين.

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وقد خسر نوريس بعد ذلك لصالح شارل لوكلير الذي فاز بالسباق أمام بياستري، بينما اكتقى البريطاني بالمركز الثالث.

فيما انتقد البعض الأسترالي لتضحيته بنتيجة أفضل للفريق من أجل السعي لنجاحه الشخصي.

مع ذلك، فقد وصف ويبر – صاحب الانتصارات التسعة السابق في الفورمولا 1 والذي يدير أعمال بياستري منذ 2020 – حركة التجاوز بالقاسية ولكن المنصفة في ذات الوقت.

حيث قال في حوار لبودكاست the Formula for Success: "كانت منافسة محترمة، قوية ونظيفة. هذا ما رأينها في مونزا عند المنعطف الرابع".

وأضاف: "أن تقوم بهذا التجاوز بشكل مثالي كهذا عند نقطة الكبح تلك لهو إنجاز آخر له

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