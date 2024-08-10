ويبر: بياستري سائق أفعال لا أقوال

يمتلك أوسكار بياستري مسيرة من 36 سباقًا فقط في الفورمولا 1 حتى الآن، لكن كثيرين ينظرون إليه كبطل عالم مستقبلي بالفعل بعد أن أثبت قدرته على الفوز بالسباقات والسيطرة على قيادته في أحلك الظروف.

ويرى مارك ويبر سائق الفورمولا 1 السابق ومدير أعماله بأن بياستري يتمتع بسلوك نفسي صحيح وواضح.

حيث قال: "من دواعي سروري العمل معه. لا شك بأنه سائق موهوب للغاية ويدرك ما يحتاج لفعله من أجل مواصلة إبراز موهبته في المستقبل".

وأضاف: "أنا شخصيًا أكره كلمة قدرات، لأنه مهما كانت قدراتك هذه، فعليك أن تضمن تقديم كل ما لديك من أجل صقلها وإبرازها. كما أنه يعي كذلك أن للأفعال صوت أعلى من الكلمات".

وتابع: "خاض أوسكار بداية مميزة جدًا لمسيرته في الفورمولا 1، حيث أن السائقين في فرق الصدارة لديهم خبرة كبيرة للغاية، ولا سيما مع هذا الجيل من السيارات التي تصعب قيادتها. لكن حقيقة أن أوسكار يتواجد بانتظام ضمن الخمسة الأوائل في مواجهتهم لهو أمر جدير بالثناء".

وأكمل: "بالطبع كانت هنالك فرص ضائعة لأسباب مختلفة لأن كل شيء يجب أن يتم على النحو الأمثل لتكون ناجحًا، وقد رأينا ذلك على سبيل المثال مع ماكس فيرستابن أو لويس هاميلتون الذي فاز في سيلفرستون".