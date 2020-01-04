وولف: 2019 سيبقى على الدوام الموسم الذي فقدنا فيه لاودا

خضع لاودا إلى عملية زرع رئة في صيف 2018 حيث خرج من المشفى بعدها ليعود إليه مريضاً مجدداً في وقت مبكّر من العام الماضي، حيث قال وولف أن رحيله "أثر علينا جميعاً بالفعل"، وأن عام 2019 "سيبقى في الذاكرة كعام صعب".

وجواباً على سؤال حيال اللحظة الأصعب للفريق في الموسم المنصرم ضمن مقابلة فيديو، أشار وولف إلى أن مرسيدس استعادت إيقاعها بعد عدة عطل نهاية أسبوع صعبة، لكن رحيل لاودا كان الأصعب بين كل ما واجهه الفريق.

وأكمل: "الأيام الأصعب، كانت تلك التي تلت وفاة لاودا، حين خضنا سباق موناكو".

وتابع: "ذلك كان أمراً صعباً جداً على الفريق".

ورَثت مرسيدس النمساوي الراحل باستعمال خوذ حمراء اللون في موناكو، بينما استعمل هاميلتون خوذة بتصميم خوذة لاودا على طريقه لإحراز الفوز، كما أن سيارتي الفريق حملتا نجمة حمراء تكريماً لذكراه.

حيث قال وولف: "يمكن القول أن الفريق حقق ستة ألقاب متتالية، الأمر الذي لم يحصل من قبل".

وأردف: "لكن بالنسبة لي شخصياً، وبالنسبة للكثير من أفراد الطاقم، رحيل لاودا كان الحدث الأصعب طوال الموسم".

وتابع: "أفكر فيه كل يوم، وما زلت أواجه صعوبة بتصديق رحيله وغيابه عن الفريق".

واسترسل: "لذا، سيبقى 2019 العام الذي خسرناه فيه نيكي".

وولف كان متزوجاً من قريبة لاودا، إذ بدآ السفر لحضور السباقات معاً عندما كان وولف مع ويليامز، قبل انضمامه مع لاودا إلى مرسيدس في 2013.

حيث قال: "أنا ونيكي، كبرنا معاً بالفعل على مدار العديد من المواسم".

وأكمل: "في نهاية المطاف، كان ربما الصديق الأقرب والشريك الأصدق بالنسبة لي".

وتابع: "لذا، أفتقد السفر إلى السباقات معاً، تواجده كمصدر ثقة للكلام عن كل ما يخص الفريق".

واختتم: "لذا، إنه صديق لم يعد موجوداً بعد الآن. من الواضح أن ذلك أثر بشكل كبير علينا".