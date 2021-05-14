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وولف: "15 موظفًا ومصنع خاوٍ" لدى ريد بُل ليس كافيًا لإنتاج محرك صدارة في الفورمولا واحد

يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن ريد بُل تحتاج أكثر من مجرد "15 موظفًا ومصنع خاوٍ" لإنتاج محرك تنافسي في الفورمولا واحد بحلول 2025.

وولف: "15 موظفًا ومصنع خاوٍ" لدى ريد بُل ليس كافيًا لإنتاج محرك صدارة في الفورمولا واحد

تضغط ريد بُل بشكل طموح مع قسمها الجديد للمحركات، حيث تسعى إلى إنتاج محركها الخاص لحقبة القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق خلال الأعوام القليلة المُقبلة.

وقد بدأ الفريق المتمركز في ميلتون كينز العمل على مصنع فريد لمحركاتها ضمن مقرّه، كما شرع في عملية توظيف كبيرة، حيث وقّع مع عدد من الموظفين من قسم المحركات لدى غريمته مرسيدس.

لكن وبينما لا تُعدّ خسارة موظفين لصالح أحد المنافسين أمرًا مثاليًا بالنسبة لمرسيدس، لكنّ وولف أوضح بأن تأثير ذلك على عمليات فريقه كان في الواقع متدنيًا للغاية.

إذ وفي حين يتقبّل أن ريد بُل تقوم باستثمار ضخم لضمان أن تكون تنافسية، يعتقد وولف بأن حجم المهمة التي تواجهها غريمته لا تجب الاستهانة به.

حيث يعي حجم الإنفاق الذي تعيّن على مصنعين أمثال مرسيدس، رينو وفيراري القيام به على مدار الأعوام من أجل الوصول بالبنية التحتية إلى المستوى المناسب، وكذلك المدّة المطلوبة للقيام بالأمور على نحوٍ لائق.

فقال: "لدينا حوالي 900 موظف يعملون في بريكسوورث. فيما تواصلوا هم مع 100 شخص، ووظفوا بين 10 و15، يعملون في جانب التصنيع بشكل أساسي، وليس الأداء. ومن تلك الناحية، وإذا ما سأبني مصنعًا جديدًا، فسأبدأ على هذا النحو كذلك".

وأضاف: "لكن بين توظيف عدد قليل من الأشخاص وامتلاك مصنع محركات كامل وتنافسي، هنالك طريق طويلة للغاية. أعتقد أن ريد بُل بمقدورها بلوغ ذلك، مع الموارد التي يتم توجيهها لهذا الأمر، لكن مرسيدس ومصنعي المحركات الآخرين يتواجدون في الرياضة منذ عدّة عقود، يؤسسون بنيتهم التحتية".

وتابع: "لذلك فإنّ 15 موظفًا وموقع بناء خاويًا لن يكون كافيًا من أجل أن تكون تنافسيًا خلال 3 أعوام مع وحدة طاقة جديدة".

وأكمل: "لكن وبعد قول ذلك، فإننا نتعامل معهم بجدية كبيرة، كونهم فريق كبير ولديهم الموارد لبلوغ تلك المراحل. لكن إذا تعلمنا شيء واحد من الفورمولا واحد، فهو أن كل شيء يستغرق وقتًا. لا أموال يمكنها تسريع منحنى التعلّم".

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