وولف "يودّ" جذب فيرستابن من فريقه ريد بُل

على الرغم من توقيع فيرستابن عقداً مع ريد بُل يمتد حتى عام 2028، فقد فتحت الاضطرابات الداخلية الأخيرة في الفريق الذي يتخذ من ميلتون كينز مقراً له، الباب على إمكانية رحيله.

وزادت هذه الاحتمالات خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة السعودية الكبرى، عندما هدد فيرستابن بالاستقالة بعد أن ظهرت إمكانية إجبار حليفه هيلموت ماركو على الخروج.

وولف، الذي يبحث فريقه عن بديل لنجمه لويس هاميلتون الذي سينتقل إلى فيراري بدءاً من موسم 2025، كان يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بـ فيرستابن وفريق ريد بُل.

وقد تم رصده بالفعل عدة مرات خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة البحرين الكبرى وهو يتحدث مع يوس فيرستابن ومدير السائق ريموند فيرمولين.

لكن وولف اعترف بأن الأمر الحاسم لإقناع فيرستابن هو إنتاج سيارة أفضل - لأن مرسيدس في الوقت الحالي تتأخر كثيراً عن ريد بُل.

حيث قال وولف: "أودّ أن يتواجد معنا، لكن أولاً نحتاج إلى تحسين سيارتنا. أعتقد أننا مدينون لسائقينا جورج [راسل] ولويس [هاميلتون] بتحسين السيارة، وتزويدهما بمعدات جيدة، قبل الحلم بالمستقبل".

وأضاف وولف أن القرار في النهاية يعود إلى فيرستابن. "أعتقد أن هذا قرار يحتاج ماكس إلى اتخاذه. لا يوجد فريق في السباق لن يفعل المعجزات ليقود سيارته".

ومع بقاء سوق السائقين ضمن حالة من التغير المستمر، أكد وولف أنه لن يتسرع في اتخاذ قرار بشأن إيجاد زميل لجورج راسل للعام المقبل.

وتواصل مرسيدس تقييم تقدم أندريا كيمي أنتونيلي في الفورمولا 2، وهناك العديد من السائقين ذوي الخبرة في الفورمولا واحد المهتمين بالانضمام - حيث تم ربط كارلوس ساينز وفرناندو ألونسو بالفريق.

وعلق وولف على فكرة جدول زمني لاتخاذ قرار قائلاً: "أعتقد أننا سننتظر. لدينا بعض الخيارات المثيرة للاهتمام".

وأردف: "كلما استطعنا تقييم كيف تسير الأمور خلال الموسم: السائقون الشباب لدينا مقابل الأكبر سناً، لن يكون هذا قرارًا نرغب في اتخاذه في الأسابيع القليلة القادمة".

واختتم: "بل ربما بضعة أشهر، حسب كيفية سير الأمور".