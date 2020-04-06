وولف ينفي شائعات سعيه لمنصب رسميّ أو حصة "استراتيجية" ضمن أستون مارتن

كان مستقبل مدير فريق مرسيدس محط الكثير من التكهنات لأشهر، خاصة مع انتهاء عقده الحالي الذي يجمعه بالسهام الفضية نهاية عام 2020 الجاري.

وبرز وولف العام الماضي كمرشح محتمل بديلاً عن تشايس كاري المدير التنفيذي للفورمولا واحد، بينما ربطته تكهنات أخرى بفرضة لدى أستون مارتن.

وبينما يبدو أن هناك احتمالية لاستثمار ماليّ في أستون مارتن، لكن وولف أوضح أنّ تركيزه ينصبّ على صفقة جديدة مع مرسيدس.

وضمن معرض كلامه مع صحيفة "أوستريتش" النمساوية اليومية، كشف وولف أن تأثير وعواقب فيروس "كورونا" قد أثرت على محادثاته مع رؤوسائه حيال المستقبل.

لكن وبالرغم من غياب أي تطوّر لمستقبل مسيرته في الفورمولا واحد، أكد وولف أنه مسرور ببقاء الأمور كما هي.

فقال: "أنا في عامي الثامن الآن. أحب الرياضة وهذا الفريق. لكن، تفاجأتُ بطريقة سير الأحداث خلال العطلة الشتوية وبطريقة تصرف بعض الأشخاص".

وتابع: "بالطبع، هذا له علاقة كذلك بقراري لما سأفعله في 2020 وما بعده. لكنني وسأبقى على رأس فريق مرسيدس موتورسبورتس والمدير لقسم الفورمولا واحد. ولا شيء سيغيّر من هذا على المدى القصير".

وحين سُئِل حيال التكهنات عن مستقبله في مرسيدس، أجاب وولف: "أغلب الأخبار التي قرأتها تدمج عنصرَين معاً وتخرج بنتيجة مختلفة تماماً عن الحقيقة".

وأكمل: "ما هو وضعي الحالي؟ مشاركتي مع مرسيدس متينة، عقدي ينتهي نهاية 2020، ونحن ضمن محادثات جيدة فيما يتعلق بما نريد تحقيقه معاً".

وأردف: "نحن نخوض محادثات. لكن كل ذلك تمّ تأجيله بسبب ’كورونا’. جميعنا لدينا مشاكل أكبر بحاجة للحلّ - المشاكل الإنسانية في شركاتنا".

وأضاف: "لن أتجه لأصبح المدير التنفيذي لدى أستون مارتن، لن أتجه لامتلاك حصة استراتيجية هناك كذلك".

وتجمع وولف صداقة قوية برئيس أستون مارتن لورانس سترول، وبالرغم من أن الاستثمار المالي الشخصي أمر ممكن له، لكنه أوضح غياب أية نية لخلاف ذلك.

فقال: "سترول وفريقه يمثلان زبوناً كبيراً لفريقنا التسابقي. إنهم يشترون المحركات، علب السرعة وأجزاء أنظمة التعليق من مرسيدس".

واختتم: "إضافة لذلك، لطالما كان لورانس صديقاً لي على مدار السنوات، بغض النظر عن علاقة العمل".