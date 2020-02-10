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وولف ينفي الشائعات "عديمة المعنى" حيال خروج مرسيدس من الفورمولا واحد

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وولف ينفي الشائعات "عديمة المعنى" حيال خروج مرسيدس من الفورمولا واحد
10-02-2020

وصف توتو وولف مدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد، التكهنات الأخيرة بخروج العلامة الألمانية من البطولة بأنها "عديمة المعنى"، حيث أكد تركيز الشركة الأم "دايملر" على البقاء في الرياضة على المدى الطويل.

كانت العلامة الألمانية محطّ الكثير من التكهنات حيال مستقبلها في الفورمولا واحد مع نهاية الموسم. ومثل أي فريق آخر، لم توقع مرسيدس بعد على اتفاقية كونكورد الجديدة التي ما زالت المحادثات تدور حولها بين الفرق، بطولة الفورمولا واحد، والاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

لكن وضمن معرض كلامه في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين على هامش كشف مرسيدس لصفقة شراكة جديدة مع شركة "آينيوس" الكيميائية متعددة الجنسيات، أكد وولف أنه كان مرتاحاً للطريقة التي تجري فيها الأمور في المحادثات.

حيث قال: "كما هو الحال دائماً، نحن هنا باقون على المدى البعيد. تقدم الفورمولا واحد منصة تسويقية رائعة لعلامتنا التجارية. وهذا ما نقوم به".

وأكمل: "نحن نقوم ببناء سيارات سباقات وسيارات تجارية. الفورمولا واحد تشكل منصة للهندسات الهجينة. ذلك أمر غير مطروق بالشكل الكافي. وتلك مسألة يجب علينا التشديد عليها بشكل أكبر".

وتابع: "في هذا الصدد، مع جميع تلك الأمور في وسائل الإعلام، نقول أننا نحب هذه المنصة، لكن في الوقت نفسه نحن ضمن مفاوضات مع مالكي الأسهم التجارية، ويجب تسوية الأمور جميعها أولاً. لكن الشراكة أمر يشير بالتأكيد إلى نيتنا مواصلة رحلتنا الناجحة في الفورمولا واحد".

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وكانت التكهنات الأخيرة قد أشارت إلى أن مرسيدس تستعد للانسحاب من الفورمولا واحد كجزء من خطة كبيرة لخفض النفقات تتبناها الشركة الأم "دايملر"، مع قرار بهذا الصدد يلوح بالأفق تزامناً مع اجتماع مجلس الإدارة المقبل.

لكن وولف نفى ذلك، مشيراً إلى تحليل مرسيدس العميق لمستقبلٍ في الفورمولا واحد ليس إلا عملية طبيعية لأية شركة كبرى.

حيث قال: "لطالما كانت الفورمولا واحد منبعاً لأهم الأخبار خلال الفترة الشتوية. وبغياب أخبار النتائج والخلافات على المسار، فإن تلك ’التكهنات’ تبيعُ على الدوام".

وأكمل: "في هذا الصدد، لطالما تفاجأت بما يكتبه أولئك ’المجانين’ على صفحات الإنترنت وبأخذه ونشره وكأنه حقيقةـ، بينما هي في الواقع قصة غير منطقية، الأمر الذي قاله المدير التنفيذي لدى دايملر بكل صراحة في اليوم التالي. ذلك أحد نواحي المسألة".

وأضاف: "الناحية الأخرى هي أن جميع ما نقوم به، علينا التساؤل حيال الفعاليات الصحيحة لتطبيقه. سواء إن كان ذلك يتعلق بالأعمال المتعلقة بالبتروكيماويات، أو التصنيع والعلامة، أو الفورمولا واحد كذلك".

واسترسل: "نحن، كشركة دايملر اليوم، نرى الأفضلية والفوائد التي تقدمها منصة الفورمولا واحد التسويقية لنا، ونرى البيانات. وهذا هو السبب الأساسي وراء بقائنا ومشاركتنا".

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بالمقابل، أوضح وولف كذلك أنه ومع صفقة شراكة "آينيوس" كراعٍ إضافة إلى بيتروناس، علاوة على تأثير قانون سقف النفقات في 2021، فإن الأبواب مفتوحة أمام دايملر للاستفادة من العوائد المادية للفورمولا واحد.

فقال: "هذا بالضبط هدفنا. نود أن نجعل المشاركة أمراً بديهياً تماماً بالنظر إلى البيانات الصرفة، التسويق هائل والعوائد الاستثمارية يجب أن تكون اللمسة الختامية للعمل بأكمله".

وتابع: "نرى أن الفرق الأمريكية الرياضية مُربحة بمعظمها. هدفي الشخصي ومساهمتي الخاصة مع شركائنا تكمن في النظر إلى مثل تلك الشركات والاستفادة منها، لتصبح المشاركة أمراً بديهياً".

من جهة أخرى، أوضح وولف أنه من المستحيل الكلام بالتأكيد حيال موعد انتهاء المفاوضات على اتفاقية كونكورد الجديدة، لكنه يأمل ألا تستمر حتى بداية موسم 2021.

فقال: "إنها عملية متواصلة ومجموعة معقدة للغاية من العقود والاتفاقيات بين ’فيا’، مالكي الحقوق التجارية وجميع الفرق".

وأكمل: "ذلك أمر يحتاج وقتاً، وكل شيء مهم حتى أدق التفاصيل. لذا، لا أود التعليق على أي موعد محدد، لأن هناك بعض المواضيع التي ما زال علينا الاتفاق عليها".

واختتم: "إنها عملية مستمرة. من الواضح أننا نتمنى اكتمالها قبل موسم 2021، وإلا سيكون ذلك وضعاً غير مريح للجميع".

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