وولف ينفي التكهنات بعودة أليسون للعمل على تصميم سيارة مرسيدس

بعد بداية مخيبة لموسم 2023 لسيارة مرسيدس، بدأت التكهنات تنتشر بأن أليسون استلم مهاماً أكثر تأثيراً في براكلي.

وانضم المدير التقني السابق لدى لوتس وفيراري، إلى مرسيدس عام 2017 بعد 4 سنوات أمضاها ضمن قسم التصميم، حيث ترقى من مهامه اليومية نحو مركز إشرافيّ كمدير تقني.

وهذا ما سمح له بتقسيم وقته بين عدة مشاريع، مثل مشاركات "آينيوس" الشريك المالك للفريق في منافسات كأس المراكب الأمريكية.

لكن وولف صحّح تلك التكهنات مؤكداً أن ارتباطات أليسون لم تتغير على ضوء التراجع في أداء السهام الفضية.

وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، سُئِل إن كان أليسون يشارك بشكل أكثر فاعلية وتأثيراً ضمن تحديثات السيارة الحالية، ردّ وولف: "كلا، إنه ليس مشاركاً حقاً".

وأكمل: "لديه عمل ضمن الاستراتيجية الطويلة للفريق. لكنه يشارك بالمزيد من الفعاليات الإضافية مثل الكأس الأمريكي".

وتعليقاً على فكرة إمكانية الاستعانة بخدمات أليسون إلى جانب مايك إيليوت، قال وولف: "المسألة لا تتعلق بشخص واحد ضمن المنظمة".

وأضاف: "لكن علينا إيجاد الأشخاص المناسبين للمراكز. في بعض الأحيان ذلك يعني أنك تكون منافساً جداً في إحدى النواحي، لكن ربما ليس في جميعها".

واسترسل: "جايمس بالتأكيد كمدير تقني في الماضي، لديه تاريخ كبير. كما أنه ما زال شخصاً هاماً جداً ضمن المنظمة".

يشار إلى أن بعض المراكز المهمة قد تغيّرت عدة مرات طوال مسيرة مرسيدس.

ولعل من أهم الأسماء بادي لوي، الذي ترك الفريق ليتجه إلى ويليامز، بينما مدير قسم الانسيابية السابق إريك بلاندين انتقل إلى أستون مارتن في 2021.

وكذلك الحال مع المدير الهندسي، آلدو كوستا، الذي ترك مرسيدس ليترأس القسم التقني لدى مصنّع السيارات دالارا في بدايات 2020.

وحين سُئِل حيال الصعوبات التي تواجه الفريق لاستبدال مثل تلك الشخصيات، أجاب وولف: "أشخاص مثل آلدو، لا يمكنك استبدالهم على الإطلاق".

وأكمل: "لكن علينا إيجاد أشخاص من ضمن المنظمة، ونقوم بتقسيم العمل على عدة أشخاص آخرين".

واسترسل: "كان آلدو جيداً جداً في عملية تعيين من يخلفه، وذلك أمر لا نراه كثيراً هذه الأيام".

واختتم: "لقد أمضى عامين ونصف يحذرنا مسبقاً بأنه سينتقل. بالتالي قام بتجهيز قسمه على هذا الأساس".