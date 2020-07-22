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وولف ينفي أي دور له في المحادثات بين أستون مارتن وفيتيل

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وولف ينفي أي دور له في المحادثات بين أستون مارتن وفيتيل
22-07-2020

شدد توتو وولف مدير فريق مرسيدس للفورمولا واحد أنه لا يلعب أي دور في محاولة تأمين مقعد للألماني سيباستيان فيتيل ضمن صفوف أستون مارتن لموسم 2021، بالرغم من مركزه كمالك أسهم ضمن المصنّع البريطاني.

يعتبر وولف صديقاً مقرباً لمالك أستون مارتن، لورانس سترول، إضافة إلى أن مرسيدس تزود الفريق بالمحركات وعلب السرعة.

ويمتلك كذلك حصة تقدر بـ 5 بالمئة من أسهم أستون مارتن، إلا أنه شدد على أنها مجرد استثمار شخصيّ ولا علاقة لها بعمله مع مرسيدس.

ويخوض فيتيل بطل العالم أربع مرات محادثات مع ريسينغ بوينت حيال إمكانية الانضمام إلى الفريق الموسم المقبل، بعد أن تمّ الإعلان عن خروجه من صفوف فيراري نهاية الموسم الجاري.

وأكد فيتيل أنه يخوض "محادثات غير معمقة" مع ريسينغ بوينت حالياً، لكنه أكد أنه لم يوقع أي عقد بعد مع الفريق.

وحين سُئِل وولف من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال المسألة، أجاب: "أسهمي في الشركة لا علاقة لها على الإطلاق بفريق السباقات. وليس لدي أي دور في المحادثات بين لورانس سترول، أوتمار (زافناور) وسيباستيان".

وأكمل: "من الواضح أنني أعرف سيباستيان جيداً، وكنت جزءاً من محيطه الاجتماعي إن صح التعبير، ليس أكثر".

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بالمقابل، يعي وولف أن فيتيل سيجلب الكثير من المنفعة إلى أستون مارتن، وكما يتوقع الكثيرون، فإنه سيحل بديلاً عن سيرجيو بيريز في حال انضم إلى الفريق.

فقال: "أعتقد أن سيرجيو يمثل قيمة كبيرة للفريق، فهو سائق جيد، ويمثل قيمة نوعية لفريق".

وأكمل: "بالمقابل، سيباستيان بطل عالم أربع مرات ويمتلك الكثير من السرعة، الخبرة الهندسية ويمثل كذلك أداة تسويقية ممتازة".

واختتم: "لكن في نهاية المطاف، سيكون ذلك قرار لورانس حيال تشكيلة الموسم المقبل".

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