وولف ينتقد تغريدة "عدم صحة الأمر" التي نشرها بياستري ردًا على ألبين

في أعقاب إعلان فرناندو ألونسو الصادم بالانتقال إلى أستون مارتن ورحيله عن ألبين، تحرك الفريق الفرنسي سريعًا لتأكيد نيّته منح بياستري مقعدًا في الفريق للموسم المُقبل.

مع ذلك، كان الفريق يدرك جيدًا بأن بياستري قد وقع أيضاً عقدًا مع مكلارين، وأنه ينوي القيادة لصالح فريق ووكينغ.

وسارع بياستري للتوضيح عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه لا ينوي القيادة لصالح ألبين، حيث غرّد قائلًا: "هذا غير صحيح ولم أوقع عقدًا مع ألبين لموسم 2023. لن أقود لصالح ألبين العام المُقبل".

ولم تلقى هذه الخطوة مع الفريق الذي استثمر الكثير في مسيرته قبولًا في بادوك الفورمولا واحد، ولا سيما من الفرق التي لديها برامج ناشئين كذلك وتدعم السائقين بينما يصعدون سلّم رياضة السيارات.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه في وضع سوق السائقين الحالي، قال وولف: "لديّ مشاكل أكبر من مجرد الجلوس في الشرفة والاستمتاع بمشاهدة ذلك العرض يتبلور أمام عيني".

وأضاف: "لكنني أعتقد أنه من المهم احترام برامج الناشئين. أرى أن على بعض الفتيان أن يفكروا فيما يقولون على تويتر عن المنظمات متعددة الجنسيات. لكنني في النهاية لا أملك معرفة بهذه العقود".

وتابع: "أؤمن بالقدر والنزاهة كذلك. لكنني لست هنا للحكم على أحد كوني وكما قلت لا أعرف الوضع القانوني".