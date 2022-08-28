وولف ينتقد تغريدة "عدم صحة الأمر" التي نشرها بياستري ردًا على ألبين
انتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس تغريدة أوسكار بياستري الشهيرة "غير الحكيمة" التي ردّ بها على إعلان ألبين أنه سيقود لصالح الفريق في 2023.
في أعقاب إعلان فرناندو ألونسو الصادم بالانتقال إلى أستون مارتن ورحيله عن ألبين، تحرك الفريق الفرنسي سريعًا لتأكيد نيّته منح بياستري مقعدًا في الفريق للموسم المُقبل.
مع ذلك، كان الفريق يدرك جيدًا بأن بياستري قد وقع أيضاً عقدًا مع مكلارين، وأنه ينوي القيادة لصالح فريق ووكينغ.
وسارع بياستري للتوضيح عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه لا ينوي القيادة لصالح ألبين، حيث غرّد قائلًا: "هذا غير صحيح ولم أوقع عقدًا مع ألبين لموسم 2023. لن أقود لصالح ألبين العام المُقبل".
ولم تلقى هذه الخطوة مع الفريق الذي استثمر الكثير في مسيرته قبولًا في بادوك الفورمولا واحد، ولا سيما من الفرق التي لديها برامج ناشئين كذلك وتدعم السائقين بينما يصعدون سلّم رياضة السيارات.
وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه في وضع سوق السائقين الحالي، قال وولف: "لديّ مشاكل أكبر من مجرد الجلوس في الشرفة والاستمتاع بمشاهدة ذلك العرض يتبلور أمام عيني".
وأضاف: "لكنني أعتقد أنه من المهم احترام برامج الناشئين. أرى أن على بعض الفتيان أن يفكروا فيما يقولون على تويتر عن المنظمات متعددة الجنسيات. لكنني في النهاية لا أملك معرفة بهذه العقود".
وتابع: "أؤمن بالقدر والنزاهة كذلك. لكنني لست هنا للحكم على أحد كوني وكما قلت لا أعرف الوضع القانوني".
أوكون: العلاقة المتوترة مع غاسلي باتت من الماضي
هاميلتون: لا يمكن لمرسيدس إلا "الضحك" على معاناة سيارتها في الفورمولا واحد
أحدث الأخبار
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة بلجيكا الكبرى 2022
اقترب ماكس فيرشتابن وفريقه ريد بُل خطوة إضافيّة من لقبي السائقين والصانعين بعد أدائهما الباهر في بلجيكا بالتزامن مع تعثّرٍ جديد لفيراري التي كانت عاجزة عن الرد.
فيراري: عطل في نظام الاستشعار تسبّب في عقوبة إسراع لوكلير في خطّ الحظائر
كشفت فيراري عن أنّ عطلًا في أحد أنظمة استشعار سيارة شارل لوكلير بعد أن علق غلاف خوذة في قناة تهوية مكابح شارل لوكلير أدّى إلى العقوبة "غير الموفّقة" لإسراعه في خطّ الحظائر ضمن سباق جائزة بلجيكا الكبرى.
ألونسو: حادث بلجيكا كان خطأ هاميلتون
وضع فرناندو ألونسو الولم على لويس هاميلتون لقاء حادثهما في بداية سباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد، لكنّه قلّل من شأن انتقاداته معتبرًا إيّاها "واقعة لفّة أولى".
لوكلير غير محبط من فيراري رغم النتيجة العكسية لمحاولة تسجيل أسرع لفة في سبا
قال شارل لوكلير أنه لا يشعر بأي إحباط من مسؤولي الاستراتيجية في فيراري على إثر قرار استدعائه للتوقف في مرحلة متأخرة من سباق بلجيكا، بالرُغم من إتيان ذلك بنتيجة عكسية في آخر لفتين.