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وولف ينتقد بشدة الاستراتيجية "الكارثية" لفريق مرسيدس في سباق هولندا

اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن استراتيجية السهام الفضية في سباق هولندا كانت "كارثية" و"أقل من المستوى بكثير".

خلدون يونس
من قبل:
لويس هاميلتون، مرسيدس

أضرّت مرسيدس بنفسها كثيراً خلال سباق هولندا عبر البقاء لفترة طويلة على إطارات ملساء عندما بدأت الأمطار بالهطول.

حيث يبدو أن الفريق لم يكن يتوقع اشتداد الأمطار لهذه الدرجة، وكذلك كان الحال مع فريقي مكلارين وويليامز.

وأعاق هذا الخطأ في الاستراتيجية لويس هاميلتون في تعافيه من المركز 13، كما خسر جورج راسل الكثير من الدقائق ليتراجع من مركز انطلاقه الثالث.

حيث قال وولف في مقابلة مع قناة "سكاي اف1": "أعتقد أننا بقينا خارجاً لفترة كارثية طويلة جداً. سنقوم بإجراء مراجعة مفصّلة".

وأكمل: "المسألة لا تتعلق بشخص واحد أو قسم واحد. بل في التواصل ما بين السائق، الفريق، قسم الاستراتيجيات، قسم الظروف الجوية ومن ثم القرارات التي اتخذناها جميعاً. لقد كانت استراتيجية أقل من المطلوب بكثير".

وأردف: "من الجيّد أن يكون الدرس مؤلماً وموجعاً، لأنه يبقى طويلاً".

وازداد مستوى إحباط وولف كثيراً نظراً لحقيقة أن سيارة مرسيدس كانت تمتلك الوتيرة السريعة بالفعل في زاندفورت، حيث أطاح الفريق بفرصة حقيقية لـ راسل بتحقيق منصة تتويج.

بينما أكد هاميلتون أنه امتلك الوتيرة لتحدي "ماكس فيرستابن الفائز بالسباق".

"أنا منزعج لأن السيارة كانت جيدة حقاً في السباق. حاولنا التعافي والتقدم قدر الإمكان" قال وولف.

وأردف: "رأينا في النهاية أن وتيرة جورج على إطارات انترميديت كانت تجاري وتيرة ماكس، كما أن لويس كان سريعاً جداً خلف كارلوس ساينز. كان بوسعنا التقدم أكثر بكثير من ذلك".

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ورغم ذلك يرى وولف أن تلك علامات مشجعة لتحسن مرسيدس، رغم عدم الاستفادة من هذه الفرصة في هولندا.

فقال: "أفضل خوض سباق جيد مع سيارة سريعة ونتيجة متواضعة حتى وإن كان ذلك مؤلماً".

وتابع: "لكن ذلك مزعج حقاً لأن النتيجة كانت سيئة للغاية. كان بوسعنا تحقيق أفضل من ذلك، لكن التمنّي لا ينفع في رياضتنا".

يشار إلى أن الفارق بين مرسيدس وأستون مارتن في المركز الثاني ضمن ترتيب البطولة قد وصل إلى 40 نقطة مع التوجه إلى جولة إيطاليا المقبلة.

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