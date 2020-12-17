وولف: يُمكن للفورمولا واحد أن تتعلّم من عرض ألونسو على سيارة رينو 2005

قبيل السباق الأخير لرينو بعلامتها الحاليّة في الفورمولا واحد قبل الانتقال إلى علامة ألبين في 2021، نظّمت الفورمولا واحد احتفالًا بالصانع الفرنسيّ عبر عرض لألونسو على متن السيارة التي فاز على متنها بلقب 2005.

وأكمل ألونسو عدّة طلعات استعراضيّة على مدار الأيّام الأربعة في عطلة نهاية الأسبوع، وكان محرّك "في10" الصاخب حاضرًا ومثيرًا للإعجاب في البادوك.

وقال ألونسو أنّ التجارب أظهرت ما تفتقده الفورمولا واحد على صعيد صوت المحرّكات، وأنّ الجميع "يفتقد الفورمولا واحد التي عشقها منذ صغره".

وكان دانيال ريكاردو المُغادر لرينو قد قال أنّ التجارب أظهرت ما تفتقده الفورمولا واحد على صعيد عامل الإثارة وأنّ السيارات الأقدم "لها عامل خوف" أكبر من السيارات الحاليّة.

وعندما سُئل عن الطلعات الاستعراضيّة، قال وولف: "السيارة مزوّدة بمحرّك في10، تُعدّ من بقايا الماضي عندما لم تكن مسألة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مطروحة على الطاولة، ولم تكن السيارات العاملة بالكهرباء موجودة".

وأضاف: "نحن ننتقل إلى حقبة جديدة، وذلك يعني الإقدام على بعض التنازلات والحلول الوسطيّة. لكنّني أتّفق مع أنّ السيارة بدت مذهلة. كانت سريعة الحركة وصغيرة جدًا، أخفّ بـ 150 كلغ ومحرّكها صاخب".

وأردف: "عند النظر إلى اللقطات عبر شاشات التلفاز، فإنّها تبدو أسرع بكثير من السيارات الحاليّة. يجب التعلّم من ذلك. أعتقد بأنّ هناك دائمًا ما يُمكن تعلّمه".

وأكمل: "لا أعتقد بأنّ أيّ أحدٍ في الفورمولا واحد نادمٌ على تواجد السيارة على الحلبة، كوننا نحتاج لتحليل ما هو جذّابٌ جدًا.هل كانت تجربة الصوت والصورة؟ لكنّني شاهدت الفيديو من دون صوت إثر ذلك وبقي المشهد رائعًا، لمَ ذلك؟ نحتاج لتحليل هذا".

ثمّ تابع: "نحن شركاء في هذه الرياضة، ونحتاج لتحسين جميع جوانبها. لكنّني أعتقد بأنّ جميعنا سينظر في ما يُمكننا فعله".