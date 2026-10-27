فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

وولف: راسل يمتلك كل "المقومات اللازمة ليصبح بطلًا"

ردّ توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، على التصريحات التي أدلى بها هيلموت ماركو، المستشار السابق لفريق ريد بُل، والتي قال فيها أن "جورج راسل لن تتاح له مجددًا فرصة المنافسة على اللقب".

زينب تاش خلدون يونس

تم التحرير: 27-10-2026

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جورج راسل، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

تتضاءل آمال جورج راسل في المنافسة على لقب موسم 2026. إذ سيكون حصوله على المركز التاسع في المكسيك كافيًا لزميله في مرسيدس كيمي أنتونيللي لحسم البطولة.

عانى راسل طوال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بجائزة الولايات المتحدة الكبرى، وباتت فرصه في الفوز باللقب شبه معدومة الآن.

وقبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع، كان السائق البريطاني يعلم أنه إذا فاز أنتونيللي بالسباق، فسيتعين عليه إنهاء المنافسة ضمن المراكز الثمانية الأولى للحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب خلال جائزة المكسيك الكبرى. وأنهى راسل السباق في المركز الثامن.

وتُضاف هذه النتيجة إلى سلسلة النتائج المتواضعة التي حققها راسل مؤخرًا. وكان فوزه في أذربيجان أحد الإنجازات القليلة البارزة التي حققها خلال الأشهر الأخيرة.

وفي بداية عطلة نهاية الأسبوع، رأى هيلموت ماركو، المستشار السابق لريد بُل، خلال تقييمه لراسل، أن الأخير لم يعد السائق الأول في الفريق.

وقال ماركو: "لم يعد راسل السائق الأول في الفريق؛ فقد انتزع أنتونيللي منه هذا المركز".

وأضاف: "أشك في أن تتاح لراسل فرصة أخرى للفوز ببطولة العالم أو الحصول على مكانة السائق الأول في أي فريق".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

وردّ توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، على تصريحات ماركو، مؤكدًا ثقته بقدرات راسل.

وقال وولف: "هيلموت صديقي النمساوي غير الودود إلى حد ما، وأنا أحترم رأيه. لكنني أعتقد أنه مخطئ بشأن جورج".

وأكمل: "يمتلك جورج كل الموهبة التي يحتاج إليها. ولا أعتقد أن السيارة تناسبه بالشكل الصحيح. في موسم جديد، إذا تمكنا من توفير سيارة سريعة له، فمن الممكن تمامًا أن يفوز جورج بالبطولة. فهو يمتلك كل المقومات اللازمة ليصبح بطلًا".

وأضاف: "يجب ألا ننسى إنجازاته في أول موسمين له في بطولتي الفورمولا 2 والفورمولا 3، فضلًا عن نجاحاته المتتالية في بطولات الكارتينغ الأوروبية".

واسترسل: "لقد فاز جورج في كل سلسلة شارك فيها، وأعتقد أنه يستحق أن يكون ضمن أفضل السائقين. لقد رأينا ذلك العام الماضي، ونراه مجددًا هذا العام مع تفاوت النتائج".

واختتم: "عندما نضبط السيارة لتناسب احتياجاته، فإنها تؤدي بصورة جيدة تمامًا. لكن عندما تخرج السيارة عن نطاق التشغيل المناسب، فإنها تواجه صعوبات، وربما بدرجة أكبر مما يحدث مع كيمي. وهذه مسؤوليتنا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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