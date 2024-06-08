وولف يلمّح لهوية السائق البديل عن هاميلتون ضمن صفوف مرسيدس

يعتبر انتقال هاميلتون أحد أكبر الانتقالات في تاريخ البطولة، خاصة لما يمتلكه من إنجازات وأرقام كبيرة.

حيث يعتبر البريطاني المخضرم السائق الأكثر نجاحاً إحصائياً في الفئة الملكة.

ويعتبر البعض أن خطوة انتقاله قد تمثل ضربة موجعة للسهام الفضية التي تواجه المصاعب في حقبة المؤثرات الأرضية الحالية، لكن الفريق لا يبدو مستعجلاً فيما يتعلق بهوية زميل جورج راسل المقبل بعد رحيل هاميلتون.

وخرجت عدة شائعات وتكهنات مؤخراً، لعل من أهمها تلك التي تتعلق باحتمالية خروج مبكر لـ ماكس فيرستابن من صفوف ريد بُل رغم نفي العلامة النمساوية المتكرر لمثل هذا الاحتمال، وبالتالي ضمّه من قبل مرسيدس، وهذا ما ألمح إليه وولف سابقاً عدة مرات.

لكن ومع سعي ريد بُل نحو تقوية صفوفها عقب الصراعات الداخلية بين كريستيان هورنر مدير الفريق وهيلموت ماركو مستشار العلامة النمساوية لرياضة السيارات، فإن احتمالات خروج الهولندي بطل العالم باتت ضئيلة.

علاوة على ذلك، فإن معالم سوق السائقين أخذت تتوضح تدريجياً، ورغم أن مرسيدس لم تخرج رسمياً بأي تصريح، لكن وولف ألقى بتلمح قوي على هامش جولة كندا.

حيث قال في تصريح لقناة "سكاي ألمانيا": "علينا التركيز على كيمي (أنتونيللي)، إنه مستقبلنا: السائقون اليافعون".

وأكمل: "نريد الالتزام بهذا المبدأ، بالسائقين اليافعين".

وكان أنتونيللي (إضافة إلى ميك شوماخر) قد أجرى اختبارات لصالح الفريق، لكن مرسيدس أكدت أنها ليست بمثابة ضمانة لحصوله على المقعد بعد.

كما وصف وولف، الادعاءات بأن أنتونيللي لم يتفوق على شوماخر وحسب في تلك الاختبارات بل على راسل كذلك، "بغير المنطقية".

فقال: "لقد أكملا البرنامج، والأداء كان تماماً وفق المتوقع".

وأكمل: "الادعاءات بأن كيمي كان أسرع من جورج، وأسرع بكثير من ميك، غير منطقية على الإطلاق. لقد قادوا جميعاً ضمن برامج مختلفة".

واختتم: "جميعهم سريعون للغاية، كان جورج الأسرع وبفارق كبير، وهذا ما يجب أن يكون عليه الحال، لكننا اختبرنا بعض البرامج. ولم تكن جميعها تتمحور حول الأزمنة السريعة".

يشار إلى أن هاميلتون رشّح أنتونيللي كبديل مناسب له في صفوف مرسيدس.