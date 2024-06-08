جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

وولف يلمّح لهوية السائق البديل عن هاميلتون ضمن صفوف مرسيدس

تصدرت أخبار انتقال بطل العالم سبع مرات، لويس هاميلتون، من صفوف مرسيدس إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 المقبل، أكبر عناوين الأخبار في الفورمولا واحد مؤخراً.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
توتو وولف مدير فريق مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

يعتبر انتقال هاميلتون أحد أكبر الانتقالات في تاريخ البطولة، خاصة لما يمتلكه من إنجازات وأرقام كبيرة.

حيث يعتبر البريطاني المخضرم السائق الأكثر نجاحاً إحصائياً في الفئة الملكة.

ويعتبر البعض أن خطوة انتقاله قد تمثل ضربة موجعة للسهام الفضية التي تواجه المصاعب في حقبة المؤثرات الأرضية الحالية، لكن الفريق لا يبدو مستعجلاً فيما يتعلق بهوية زميل جورج راسل المقبل بعد رحيل هاميلتون.

وخرجت عدة شائعات وتكهنات مؤخراً، لعل من أهمها تلك التي تتعلق باحتمالية خروج مبكر لـ ماكس فيرستابن من صفوف ريد بُل رغم نفي العلامة النمساوية المتكرر لمثل هذا الاحتمال، وبالتالي ضمّه من قبل مرسيدس، وهذا ما ألمح إليه وولف سابقاً عدة مرات.

لكن ومع سعي ريد بُل نحو تقوية صفوفها عقب الصراعات الداخلية بين كريستيان هورنر مدير الفريق وهيلموت ماركو مستشار العلامة النمساوية لرياضة السيارات، فإن احتمالات خروج الهولندي بطل العالم باتت ضئيلة.

علاوة على ذلك، فإن معالم سوق السائقين أخذت تتوضح تدريجياً، ورغم أن مرسيدس لم تخرج رسمياً بأي تصريح، لكن وولف ألقى بتلمح قوي على هامش جولة كندا.

حيث قال في تصريح لقناة "سكاي ألمانيا": "علينا التركيز على كيمي (أنتونيللي)، إنه مستقبلنا: السائقون اليافعون".

وأكمل: "نريد الالتزام بهذا المبدأ، بالسائقين اليافعين".

اقرأ أيضاً:

وكان أنتونيللي (إضافة إلى ميك شوماخر) قد أجرى اختبارات لصالح الفريق، لكن مرسيدس أكدت أنها ليست بمثابة ضمانة لحصوله على المقعد بعد.

كما وصف وولف، الادعاءات بأن أنتونيللي لم يتفوق على شوماخر وحسب في تلك الاختبارات بل على راسل كذلك، "بغير المنطقية".

فقال: "لقد أكملا البرنامج، والأداء كان تماماً وفق المتوقع".

وأكمل: "الادعاءات بأن كيمي كان أسرع من جورج، وأسرع بكثير من ميك، غير منطقية على الإطلاق. لقد قادوا جميعاً ضمن برامج مختلفة".

واختتم: "جميعهم سريعون للغاية، كان جورج الأسرع وبفارق كبير، وهذا ما يجب أن يكون عليه الحال، لكننا اختبرنا بعض البرامج. ولم تكن جميعها تتمحور حول الأزمنة السريعة".

يشار إلى أن هاميلتون رشّح أنتونيللي كبديل مناسب له في صفوف مرسيدس.

أندريا كيمي أنتونيللي، بريما

أندريا كيمي أنتونيللي، بريما

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق تطمينات من ريد بُل بعد مشاكل وحدة طاقة فيرستابن خلال التجارب الحرة الثانية في كندا
المقال التالي "فيا" منفتحة على التغييرات في ظلّ مخاوف الفرق

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
خلدون يونس
More from
خلدون يونس
ألونسو بعد تصفيات كندا: "من المؤلم" خسارة كل شيء في منعطف واحد

ألونسو بعد تصفيات كندا: "من المؤلم" خسارة كل شيء في منعطف واحد

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
ألونسو بعد تصفيات كندا: "من المؤلم" خسارة كل شيء في منعطف واحد
راسل يُصارع فيرستابن ويُعيد الثقة إلى مرسيدس مع قطب الانطلاق الأول في كندا 

راسل يُصارع فيرستابن ويُعيد الثقة إلى مرسيدس مع قطب الانطلاق الأول في كندا 

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
راسل يُصارع فيرستابن ويُعيد الثقة إلى مرسيدس مع قطب الانطلاق الأول في كندا 
هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام فيرستابن في كندا

هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام فيرستابن في كندا

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام فيرستابن في كندا
جورج راسل
More from
جورج راسل
ألونسو في صدارة التجارب الحرة الثانية من جولة كندا

ألونسو في صدارة التجارب الحرة الثانية من جولة كندا

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
ألونسو في صدارة التجارب الحرة الثانية من جولة كندا
نوريس يتقدم على ساينز ولوكلير في تجارب كندا الحرة الأولى على مسار مبلل

نوريس يتقدم على ساينز ولوكلير في تجارب كندا الحرة الأولى على مسار مبلل

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
نوريس يتقدم على ساينز ولوكلير في تجارب كندا الحرة الأولى على مسار مبلل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مرسيدس
More from
مرسيدس
وولف: من المفترض أن نرى تحسينات أكبر في الجولات المقبلة

وولف: من المفترض أن نرى تحسينات أكبر في الجولات المقبلة

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
وولف: من المفترض أن نرى تحسينات أكبر في الجولات المقبلة
هاميلتون: ما تمرّ به مرسيدس حالياً هو "لعبة صبر"

هاميلتون: ما تمرّ به مرسيدس حالياً هو "لعبة صبر"

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
هاميلتون: ما تمرّ به مرسيدس حالياً هو "لعبة صبر"
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

ألونسو بعد تصفيات كندا: "من المؤلم" خسارة كل شيء في منعطف واحد

ألونسو بعد تصفيات كندا: "من المؤلم" خسارة كل شيء في منعطف واحد

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
ألونسو بعد تصفيات كندا: "من المؤلم" خسارة كل شيء في منعطف واحد
ريكاردو: فيلنوف "تكلم بالسوء" عني لكنني خضتُ علاجاً ذاتياً بعد موناكو

ريكاردو: فيلنوف "تكلم بالسوء" عني لكنني خضتُ علاجاً ذاتياً بعد موناكو

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
ريكاردو: فيلنوف "تكلم بالسوء" عني لكنني خضتُ علاجاً ذاتياً بعد موناكو
سائقا فيراري مصدومان من افتقارها للسرعة بعد خروجهما مبكّرًا في تصفيات كندا

سائقا فيراري مصدومان من افتقارها للسرعة بعد خروجهما مبكّرًا في تصفيات كندا

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
سائقا فيراري مصدومان من افتقارها للسرعة بعد خروجهما مبكّرًا في تصفيات كندا
راسل استفاد من بيانات هاميلتون في طريقه لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل

راسل استفاد من بيانات هاميلتون في طريقه لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
راسل استفاد من بيانات هاميلتون في طريقه لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط