وولف يُلمح إلى بقائه مع مرسيدس في ظلّ ربطه بإدارة الفورمولا واحد

على خلفيّة نجاحاته مع الصانع الألمانيّ، الذي فاز بستّة ألقاب مزدوجة متتالية، اعتُبر وولف مرشّحًا محتملًا لقيادة إدارة ليبرتي ميديا للفورمولا واحد.

ويملك تشايس كاري الرئيس التنفيذي الحالي للشركة عقدًا قصير الأمد وأوضح في أبوظبي مؤخّرًا أنّه ليس مهتمًا ببناء "مسيرة" في هذه المرحلة من حياته.

ودفع هذا الوضع ليبرتي ميديا للتفكير في بعض الحلول البديلة، حيث يُعتقد بأنّه قد تمّ التواصل مع وولف حول اهتمامه المحتمل بهكذا دور.

من جانبه اعتبر لويس هاميلتون مستقبل وولف عاملًا أساسيًا في قراره الشخصيّ بالبقاء مع مرسيدس لما بعد 2020، وذلك على إثر العلاقة المتينة التي تربطهما في الأعوام الأخيرة.

لكن في حين أنّ وولف اعترف بأنّ عليه اتّخاذ قرار حيال خططه طويلة الأمد، فإنّه أشار إلى أنّ الابتعاد عن الإثارة والحماس الناتج عن إدارة فريق فائز ليست بالأمر الجذّاب بالنسبة إليه.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول مستقبله، قال وولف: "ما اكتشفته هو أنّني أستمتع بالعلاقات داخل الفريق والعلاقات مع صانعي القرار في دايملر. ذلك جزءٌ متجذّرٌ في شخصي".

وأكمل: "وثقوا بنا ومنحونا كلّ المساحة التي نحتاجها لجعل هذا الفريق ناجحًا. ولست أستهين بمسألة التوصّل إلى القرار المناسب لكلّنا".

وأردف: "هذه عمليّة ستتطلّب بعض الوقت، لكنّني لا أرى أيّة مفاجآت في الوقت الحاضر".

وأوضح وولف أنّه كان شفافًا مع هاميلتون حول خططه مثلما كان هاميلتون كذلك، وذلك في ظلّ عملهما على صفقة لموسم 2021.

إذ يُعتقد على سبيل المثال بأنّ هاميلتون كان منفتحًا على الحديث عن محادثاته الأخيرة مع جون إلكان رئيس فيراري مع وولف.

وقال النمساوي: "تواجدنا معًا لفترة طويلة ونثق في بعضنا البعض. مررنا بأوقات صعبة معًا وعدنا أكثر قوّة وبلُحمة أفضل. وبتركنا جانبًا فإنّ هناك الكثير من الأفراد الآخرين الذين يُشكّلون الدائرة الداخليّة للفريق".

وأردف: "بالطبع نتحدّث طوال الوقت، حيث نرى تواصل الفريق وتواصل مسيرة لويس".

وكانت محادثات إلكان، التي قال وولف أنّه لا يُمانعها، قد أطلقت العنان للشائعات بشأن سوق السائقين لموسم 2021.

لكنّ وولف لا يرى حاجة للقلق حيال خسارته نجم فريقه، حيث قال: "على صعيد الموسم السخيف فذلك طبيعي. تلقون علينا أنتم (الصحفيون) بعض القنابل اليدويّة ونقوم نحن في بعض الأحيان بالتقاطها وتنفجر في أيدينا".

وأضاف: "ذلك جزء ممّا يُكتب ومن الجيّد معرفة أنّ هذه الأحاديث تدور على مدار الفترة الشتويّة. لكن في ذات الوقت يتحدّث كلانا طوال الوقت حول ذلك".

وأكمل: "لا تكون هناك مفاجآت مطلقًا. عندما تظهر تلك الأمور في الصحافة فإنّها تظهر بعد أسابيع أو أشهر من معرفة كلٍ منا نحن الإثنين بها أو تفكيرنا بها. ذلك جزءٌ من الفورمولا واحد على ما أعتقد".