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وولف يلقي الضوء على فكرة تزويد ألبين بمحركات مرسيدس

تكلم توتو وولف مدير فريق مرسيدس حول فكرة تزويد ألبين بالمحركات بدءاً من الحقبة الجديدة في موسم 2026 للفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
بيير غاسلي، ألبين

بيير غاسلي، ألبين

الصورة من قبل: فيراري

تتجه البطولة نحو حقبة جديدة من قوانين المحركات ستبدأ منذ موسم 2026.

وستشهد تغييرات كبيرة في وحدات الطاقة مع زيادة في تأثير المكوّن الكهربائي، وبالتالي فإن وحدات الطاقة الجديدة ستكون مختلفة بالكامل عن الحالية.

ووسط معاناة ألبين مع محركاتها الحالية، خرجت تقارير مفادها أن الفريق قد يتوقف عن استعمال محركات رينو خاصة مع التحديات الكبيرة القادمة.

وبرزت السهام الفضية كمرشح لتزويد الفريق الفرنسي بالمحركات، خاصة وأن أستون مارتن - التي تتزود بالمحركات الألمانية - ستنتقل إلى هوندا في الحقبة الجديدة.

حيث قال: "المسألة معقدة، لأننا نحبّذ فكرة استبدال أستون مارتن بفريق آخر، نظراً لكمّ الخبرة الكبير الذي تتعلمه".

وأكمل: "أعتقد أننا كمؤسسة، نصبح أكثر قوة كلما زوّدنا فرقاً أكثر بالمحركات لناحيتي الموثوقية والتطوير".

وأضاف: "على ألبين اتخاذ القرار، إن كانوا يريدون المواصلة في مشروع محركاتهم للفورمولا واحد أم لا؟".

وأردف: "فقط حين يتخذون ذلك القرار الاستراتيجي، حينها نخوض في اتفاقياتنا. لكننا نتمتع بذهنية منفتحة، وهذا ما قلناه لهم".

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وحين سُئِل حول توقعاته إزاء موعد اتخاذ القرار وإمكانية حصول ذلك قرب العطلة الصيفية، أشار وولف إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار المؤثّر يحتاج فترة دراسة طويلة.

فقال: "كلا، لأن المسألة غاية في التعقيد، وتأثيراتها بعيدة المدى".

واختتم: "إنه قرار ذو تأثير كبير وعلى ألبين اتخاذه".

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس وفلافيو بيرياتوري، المدير الإداري لفريق ألبين

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس وفلافيو بيرياتوري، المدير الإداري لفريق ألبين

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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