وولف يكشف مقدار خسارة مرسيدس بسبب مشكلة المحرك في سباق البحرين الافتتاحي

تصدر جورج راسل جهود السهام الفضية مع المركز الخامس في البحرين، بينما اكتفى زميله لويس هاميلتون بالمركز السابع، بعد أن انطلقا من المركزين الثالث والتاسع توالياً.

وصعد راسل حتى المركز الثاني بتجاوز من الجهة الخارجية على شارل لوكلير سائق فيراري، واقترب حتى 1.7 ثانية خلف الفائز بالسباق ماكس فيرستابن.

لكن ورغم الانطلاقة المثيرة للإعجاب، لكن مشكلة في المحرك تسببت بمشاكل في التبريد للسيارة، ما اضطرّه لخفض وتيرته لمنع ارتفاع حرارة المحرك. علاوة على ذلك، عانى هاميلتون من كسر في مقعده أيضاً.

وأصابت هذه المشكلة سيارتي ويليامز. حيث عانى منها أليكسندر ألبون وزميله لوغان سارجانت، حيث اضطر الأخير في النهاية للتوقف بعد تعطل مؤقت في كهرباء مقوده.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول هذه المشكلة، أجاب وولف: "كانت التجارب الشتوية جيدة. كذلك كان الأداء يومي الخميس والجمعة. السيارة مستقرة وجيدة. وقد أحبها السائقان".

وأكمل: "من ثم بدأنا السباق بإطارات سوفت، وكان كل شيء يسير وفق المخطط له، لكن ولسوء الحظ، بات علينا تبريد المحرك أكثر وأكثر من المتوقع. ولم نفهم السبب".

وأردف: "عانى أحد فرقنا الزبائن، ويليامز، من المشكلة نفسها. لكن لم يتعرض لها فريقا مكلارين وأستون مارتن. لم يكن ذلك متوقعاً".

وكشف وولف أن مشكلة انخفاض الأداء نتيجة ارتفاع الحرارة المفرط ومشاكل مدخرة الطاقة، وأن اضطرار الفريق لاتباع وتيرة محافظة أدى إلى خسارة أكثر من نصف ثانية في كل لفة.

حيث أكمل راسل سباقه بـ 22 ثانية خلف كارلوس ساينز سائق فيراري آخر سائق على منصة التتويج، وبـ 47 ثانية خلف فيرستابن.

"منذ تلك النقطة، أعتقد أننا كنا نخسر ما يقارب 5 أو 6 أعشار الثانية، لم تكن السيارة قادرة على تقديمها" قال وولف.

وأكمل: "لذا، لم يكن ذلك ممتعاً.. في بعض الأحيان لم يكن ارتفاع الحرارة بضع درجات وحسب، بل ما يقارب عشر درجات أعلى من الحرارة الطبيعية"

وأكد وولف أن المشكلة ستحل بحلول جائزة السعودية الكبرى، مشيراً أنه لا علاقة لها بتواجد هاميلتون وراسل في الهواء المتسخ خلف السيارات الأخرى.