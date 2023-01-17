وولف يكشف مستوى سيارة "دبليو14" في مواجهة ريد بُل مع بداية موسم 2023

أكملت السهام الفضية موسماً صعباً للغاية في 2022، حيث عانت خلاله من مشاكل متعددة تمحورت بأغلبها هو الارتدادات والقفزات مع سيارتها "دبليو13".

لكن، حاولت مرسيدس حل مشاكلها خلال الموسم ونجحت بالسير خطوة للأمام قبل أن تحقيق الثنائية في سباق البرازيل.

ومنحت العطلة الشتوية مرسيدس بعض الوقت لإعادة التفكير في بعض النواحي لسيارتها.

لكن وولف، أشار إلى أن الفريق ما زال يواصل على نفس النهج التصميمي السابق لأن العلامة الألمانية مقتنعة بوجود إمكانيات لم تُستغل بعد.

وبدلاً من التوقعات ببداية قوية للموسم، ألمح وولف إلى أن الفريق يتعامل بهدوء مع الوضع.

فقال: "أعتقد أننا فهمنا مواطن الضعف والنقص، والأمور التي لم نكن نعلمها".

وتابع: "نحن نعمل بشكل كبير على حل كل تلك الأمور. لكن لن نرى ذلك إلا بحلول التجارب لنرى إن كنا قد نجحنا باستخلاص الإمكانيات التي نعتقد بأن السيارة تمتلكها".

وأردف: "ليس لدينا أي شك - حين بدأنا متأخرين بفارق ثانية ونصف - أن أمامنا الكثير من العمل بفرق رائعة مثل ريد بُل أو فيراري".

وأضاف: "نحن مصممون بشكل كبير على النجاح. لكن علينا خفض سقف التوقعات إلى مستويات واقعية".

توتو وولف مدير فريق مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وقد تأثرت حظوظ مرسيدس بالمنافسة في المقدمة خلال موسم 2022 بسبب تركيزها على حل المشاكل بدلاً من السعي لرفع الأداء.

ويأمل وولف أن تتمكن مرسيدس من الدخول بين فرق الصدارة منذ بداية موسم 2023، ويعتقد أنها بعد ذلك ستتمكن من المواصلة قدماً.

فقال: "في حال كانت قاعدة الانطلاق موجودة كما نأمل، فإننا نفضل أن نكون ضمن المنافسات منذ البداية. أعتقد أن ذلك سيشكل نقطة البداية".

وأكمل: "لكننا لا نأخذ ذلك من المسلّمات. فقد تكون الفوارق كما كانت عليه العام الماضي".

واختتم: "أعتقد أن هناك الكثير من الإمكانيات في سيارتنا وضمن تصميمها، ربما سنتمكن من رفع معدل التطوير بشكل سريع خلال الأشهر التالية".