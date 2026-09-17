كشف توتو وولف عما يعتقد أن ماكس فيرستابن يحتاج إليه حتى يتمكن من المنافسة على بطولة العالم في الموسم المقبل، على الأرجح في مواجهة كيمي أنتونيللي.

يحتل فيرستابن المركز السادس في ترتيب السائقين برصيد 145 نقطة بعد 14 جولة من موسم 2026، بفارق نحو 147 نقطة عن كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس ومتصدّر البطولة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت ريد بُل إلى المركز الرابع في بطولة الصانعين برصيد 230 نقطة، بفارق كبير خلف مرسيدس المتفوقة التي تتصدر الترتيب برصيد 503 نقاط.

وعندما سُئل من قِبَل "أو إي 24" عما إذا كانت ريد بُل قادرة على استعادة مستواها في 2027 وإطلاق معركة على اللقب بين فيرستابن وأنتونيللي، حرص مدير فريق مرسيدس على عدم استبعاد بطل العالم أربع مرات، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن السيارة، وليس الموهبة وحدها، هي التي تحسم البطولات.

حيث قال وولف: "ماكس هو السائق الأكثر استثنائية في هذا الجيل، لكنه يحتاج أيضًا إلى السيارة والمحرك حتى ينافس على بطولة العالم. عليه أن يكون أفضل سائق في أفضل سيارة مع أفضل محرك".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: صور غيتي

هذا وحقق أنتونيللي ثمانية انتصارات في عام 2026، من بينها فوز استثنائي في الصين، وانتصار في اليابان عزز صدارته للبطولة، وفوز عاطفي على أرضه في مونزا بعدما انطلق من المركز 19 عقب عقوبة مرتبطة بالمحرك.

وتتمثل رسالة وولف في الوقت الحالي في ترك الأرقام تتحدث عن نفسها، بدلًا من فرض المقارنة مع فيرستابن.

وسُئل وولف أيضًا عما إذا كان أنتونيللي، الذي يتصدر البطولة الآن في موسمه الثاني فقط في الفورمولا 1، يقترب من مستوى فيرستابن كسائق. وكان النمساوي مترددًا في عقد أي مقارنة بين الاثنين.

إذ قال: "لا يمكنك مقارنة بطل عالم أربع مرات مع ناشئ في موسمه الثاني في الفورمولا 1، ولم يفز سوى بعدد قليل من السباقات يتجاوز أصابع اليد الواحدة".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن تضع الكثير من الضغوط على كيمي. ومن ناحية أخرى، لا يمكنك المبالغة في تقدير ما حققه حتى الآن".