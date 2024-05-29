وولف يكشف كيف تتعامل مرسيدس مع سائقيها في ظل انتقال هاميلتون إلى فيراري في 2025
صرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأن لويس هاميلتون لديه كل الحق بأن يشك حيال احتمالية وجود معاملة تفضيلية، لكنه أصرّ على أنه وجورج راسل على مسافة متساوية من الفريق.
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
أثار هاميلتون بعض الجدل في موناكو عندما أشار إلى أنه لن يتمكن من التفوق على راسل في التصفيات هذا الموسم – كما أبدى استياءً وهو يصرّح بأن زميله هو من استخدم حصرًا جناحًا أماميًا جديدًا في مونتي كارلو.
لكن وبالرُغم من أنه سرعان ما برز بأن هاميلتون قد رفض فرصة استخدام الجناح الجديد لأنه لم يرغب المخاطرة بالانطلاق من خط الحظائر إذا ما تضرر خلال التصفيات، لكن تصريحات بطل العالم 7 مرات حيال تمتُّع راسل بأفضلية تلمّح إلى بعض القلق حول احتمالية عدم المساواة بعض الشيء بين ثنائي الفريق.
لكن وولف قال بأن ذلك التلميح ليس واقعيًا، حيث أشار إلى أن المرة الوحيدة في تاريخ مرسيدس الحديث في الفورمولا 1 التي تدخلت فيها لتؤثر على معركة بين ثنائيها كانت في جائزة أبوظبي الكبرى 2016، عندما حاول هاميلتون التأخّر ودفع روزبرغ نحو الزحام خلال معركتهما الختامية على اللقب، وقد طلب منه خط حظائر الفريق مرارًا أن يرفع من وتيرته.
وعند سؤاله عما إذا كانت تعليقات هاميلتون الأخيرة حيال راسل تعدّ إشارة لبعض التوهّم بأنه لا يتلقى معاملة متساوية لأنه سيترك الفريق نهاية الموسم الجاري، قال وولف: "ألا يعتري كل السائقين الشك في بعض الأحيان؟".
وأضاف: "أعتقد بأننا كفريق قد أظهرنا حتى في أكثر لحظات التنافس احتدامًا بين سائقي البيت الواحد بأننا نوازن الأمور على النحو الصائب ونتمتع بالشفافية والإنصاف".
وتابع: "أعتقد بأنه لم تكن هنالك لحظة، بخلاف أبوظبي 2016، حاولنا فيها التأثير على المنافسة، ولم نفعل منذ ذلك الحين".
وأكمل: "يمكنني تفهم أنك كسائق ترغب باستخراج الأفضل من نفسك ومن الفريق، وفي بعض الأحيان قد ينتابك الشك إذا لم تسر الأمور لصالحك. لكننا كفريق نسعى بكامل طاقتنا لمنح سائقينا سيارتين رائعتين. أفضل سيارتين ممكنتين وأفضل استراتيجية ودعم ممكنين كذلك".
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