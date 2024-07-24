وولف يكشف عن نتيجة تجارب أنتونيللي مع مرسيدس

تم ربط اسم أنتونيللي للصعود إلى الفورمولا 1 مع مرسيدس مكان لويس هاميلتون الذي سيغادر صفوف العلامة الألمانية نهاية الموسم الجاري متجهًا إلى فيراري.

انتونيللي صعد مباشرة إلى الفورمولا 2 متجاوزًا الفورمولا 3 هذا الموسم، كما بدأ برنامج تجارب مع مرسيدس على مدار هذا العام على حلبتي إيمولا وريد بُل رينغ.

هذا ومن غير المعلوم بعد إذا ما سترقيه مرسيدس إلى الفورمولا 1 في الموسم المُقبل، لكن وولف أشاد بأداء الإيطالي الشاب خلال تجاربه مع الفريق على متن سيارة فورمولا 1.

حيث قال: "أعلم أننا ننسى ذلك أحيانًا، ولكن تذكروا كيف كنتم في عمر الـ 17. يمكنني القول عن نفسي أنه في ذاك الوقت ما كنت أملك تمامًا القدرة على اتخاذ قرار واضح لأنني كنت أبعد ما يكون عن النضج".

وأضاف: "لكنه وبعد بضعة أعوام في الكارتينغ، خاض منافسات الفورمولا الإقليمية والآن الفورمولا 2. وأعين الجميع موجهة تجاهه لمقعد مرسيدس الآخر".

وتابع: "لهذا ما أتوقعه منه هو أن يرتكب الأخطاء ويتعلم منها. إذ من الصعب دومًا اتخاذ القرارات في الفورمولا 2، لكن ما نراه من بيانات متعلقة بتجاربه معنا في الفورمولا 1 مشجع للغاية".

جديرٌ بالذكر أن أنتونيللي قد أحرز فوزه الثاني في الفورمولا 2 في السباق الرئيسي لجولة المجر الماضية بعد فوزه بالسباق القصير في سيلفرستون ضمن أجواء ماطرة.