وولف يكشف عن رؤية جديدة تماماً لمستقبله في الفورمولا واحد

وصل النمساوي للمرة الأولى إلى الفورمولا واحد عام 2009 مع فريق ويليامز، قبل أن يصبح أحد مالكي الأسهم في مرسيدس ومدير فريقها في الفورمولا واحد بدءاً من 2013.

كما ساعد العلامة الألمانية على تحقيق 8 ألقاب متتالية في بطولة المصنعين ما بين موسمي 2014 و2021، بينما حقق لويس هاميلتون ونيكو روزبرغ 7 ألقاب ضمن بطولة السائقين خلال تلك الفترة.

لكن، صرّح وولف بأنه فكر في إمكانية الابتعاد عن الفورمولا واحد عام 2020 حين وصل إلى نهاية عقده مع مرسيدس.

لكن وبعد تقييم رغبته بالبقاء أو الخروج، شرح وولف بأن طريقة تفكيره في المسألة سارت باتجاه مختلف تماماً، وأن ذلك جعله يلتزم أكثر بشكل لم يكن يتخيله.

حيث كشف ضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن أفكاره السابقة حيال جمع استثماراته في الفورمولا واحد والخروج، تبخّرت تماماً.

فقال: "في 2020، كنت أفكر حيال المستقبل. خطتي كانت وعند وصولي لعمر 49 عاماً، تتمحور بطريقة ما حول الخروج من هذا المجال. لأنه وبعمر 50 عاماً، تصبح ناضجاً (وكبيراً في العمر)، ولا تعود مديراً للفريق بعد ذلك".

وأكمل: "لكن ما تغير حينها هو الطبيعة السابقة لهذا المشروع: ’شراء أسهم ومن ثم بيع الحصص، أي بمثابة الاستثمار المالي في هذا المجال’. في 2020، وصلت إلى استنتاج مفاده أنني سأُبقي على كل هذا".

وأردف: "للمرة الأولى في حياتي، قمت بتغيير استراتيجيتي في الأعمال من: شخص مستثمر يقوم بالشراء والتطوير ومن ثم البيع، إلى شراء، تطوير ومن ثم الإبقاء أو الاحتفاظ. ذلك كان تغييراً كبيراً".

واسترسل: "استغرقت عاماً كاملاً لفهم هذه الفكرة، أنني لا أريد العودة إلى عالم الاستثمارات المالية، وهذا ما كنت أقوم به طوال 25 عاماً. لكن في الحقيقة، أردتُ أن أصبح رائد أعمال حقيقياً، وأبقى على هذا الحال إلى الأبد. تلك كانت لحظة تحول خاصة جداً بالنسبة لي".

وشرح وولف أنه وخلال أولى سنواته مع مرسيدس، كان كل شيء يتمحور حول تحقيق النجاح للفريق نظراً لزيادة القيمة التي يجلبها ذلك للفريق.

فقال: "كان ذلك الأمر الوحيد المهم، لأن الفوز بالبطولات يعني المزيد من النجاحات المالية. كان عقدي في البداية لثلاث سنوات".

وأكمل: "بعد أن استمتعت حقاً بتلك الفترة، وقعت عقداً آخر لثلاث سنوات. وقد استمتعت بتلك الفترة أيضاً. من ثم جاءت اللحظة الحاسمة".

وأردف: "في 2020، لم أعد أعلم إن كنت أريد المواصلة أم لا؟ في السابق كانت الأمور تتعلق بطبيعة التعاقدات، أما الآن فالوضع مختلف".

وأشار وولف إلى أن القرار الذي اتخذه سيربطه بفريق مرسيدس، بدلاً من أن ينظر إليه كأداة استثمارية، ما يعني أنه لن يُدير ظهره بعد الآن للفورمولا واحد. بدلاً من ذلك، يشعر بواجب كبير للغاية حيال إرساء القواعد الأساسية لضمان مستقبل الفريق في الفورمولا واحد.

"إنها شركتي. إنهم فريقي. المشكلة في أنني غير قادر على أن أدير ظهري وأرحل" قال وولف.

وأكمل: "يمكنني فقط جلب المواهب وتغيير مدى فعالياتي نحو طريق محدد. لم يعد ذلك مشروعاً فقط، إنها شركتي".

واختتم: "أنا أحد ثلاثة مالكي أسهم، حتى أنني لا أصدّق هذا أحياناً. من المهم تذكّر ذلك في خضم هذه التقلبات".