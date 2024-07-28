وولف يكشف عن السائق الذي يحلم بأن يعوّض هاميلتون وآخر هو الأكثر واقعية الآن
أعطى توتو وولف مدير فريق مرسيدس بعض اللمحات عمّن سيكون سائقه الآخر بجوار جورج راسل في موسم 2025.
توتو وولف، مدير فريق مرسيدس
شغلت التكهنات حول من سيشغل مقعد لويس هاميلتون مع مرسيدس الموسم المُقبل قسمًا كبيرًا من أحاديث سوق الانتقالات، وذلك بعد الإعلان عن رحيل بطل العالم السباعي متجهًا إلى فيراري.
وقد اكتسب أندريا كيمي أنتونيللي ناشئ مرسيدس شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة وأصبح من بين أبرز المرشحين للصعود إلى الفورمولا 1 مع السهام الفضية.
وقد أوضح وولف لماذا يعتبر أنتونيللي خيارًا جيدًا وكيف أنه قيّم كذلك خيارات أخرى مع الإيطالي صاحب الـ 17 عامًا.
حيث قال: "مواصفات سائقنا التالي بسيطة، نريد أفضل سائق متاح. والآن، خياري الأول هو كيمي أنتونيللي".
وأضاف: "هنالك مخاطر بالطبع مع هكذا اختيار، لكنها أقل تعلقًا بموهبة أنتونيللي من الضغط الإعلامي وحقيقة أنه سيكون بجوار أحد أفضل السائقين على الساحة، جورج راسل".
وتابع: "مع ذلك، فإن لدى أنتونيللي قدرات كبيرة ووتيرته ومهارته ضمن المستوى المطلوب، هو يفتقر فقط للخبرة".
وأكمل: "سيناريو بديل كان سيتمثّل بالطبع في ضم فيرستابن، لكن ذلك لم يعد خيارًا واقعيًا الآن بالنسبة لي".
وأردف: "سائقون آخرون لن يوقعوا سوى عقد بعام واحد أو اثنين، وهو ما ليس كافيًا بالنسبة لنا. لذلك أنا سعيد حيال إمكانية المخاطرة مع أنتونيللي، كونها مخاطرة محسوبة".
واختتم: "بالنظر إلى عملية تطوّر بياستري، فقد تطلب الأمر منه عامًا ونصف من أجل بلوغ مستوى لاندو نوريس. لذلك سيكون موسم 2025 جيدًا من أجل تأقلم أنتونيللي مع الفريق بينما نتحضّر لتغييرات 2026".
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