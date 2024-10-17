وولف يكشف عن أهداف مرسيدس الثلاثة قبل نهاية موسم 2024
تكلم توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، حول الأهداف الثلاثة التي وضعتها السهام الفضية قبل نهاية موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد.
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
أوضح وولف أن الفريق يريد إنهاء الموسم بأساس قوي، للبناء عليه من أجل موسم 2025، وتوديع لويس هاميلتون بطريقة تليق بمسيرته مع السهام الفضية.
بعد بداية صعبة لموسم 2024، أظهرت مرسيدس إمكانات سيارتها مع التحديثات التي تم إدخالها في سباق موناكو، والتي تضمنت جانحاً أمامياً جديداً.
ومع ذلك، ضمن موسم شهد تقلبات صعوداً وهبوطاً لجميع الفرق باستثناء مكلارين، حيث كانت التحديثات تلعب دوراً حاسماً، تمكنت مرسيدس من تحقيق منصة تتويج واحدة في آخر أربعة سباقات، بعد أن حققت ثلاثة انتصارات خلال السباقات الأربعة التي سبقت فترة العطلة الصيفية.
ونتيجة لهذا، تراجعت مرسيدس بفارق 112 نقطة خلف فيراري، ما وجه ضربة موجعة لآمالهم في إنهاء الموسم على منصة التتويج.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك أهداف محددة لتحقيقها في السباقات الستة الأخيرة من البطولة، التي تبدأ من الولايات المتحدة في أوستن.
حيث قال وولف: "يمثل هذا السباق بداية سلسلة جولات مزدحمة حتى نهاية العام".
وأكمل: "أمامنا ستة سباقات خلال الأسابيع الثمانية القادمة، والتي ستنتهي مع ختام الموسم في أبوظبي".
وأضاف: "حتى وإن كنا خارج المنافسة على اللقب، لا زال هناك الكثير للقتال من أجله وفرصة لتسجيل بعض اللحظات المميزة".
وأردف: "نريد إنهاء هذا العام بأقوى صورة ممكنة، بناء الزخم لعام 2025، وتوديع لويس بأفضل ما يمكن".
يمثل سباق الولايات المتحدة هذا الأسبوع بداية رحلة الوداع لـ هاميلتون مع مرسيدس.
حيث سيخوض بطل العالم سبع مرات سباقاته الستة الأخيرة مع الفريق، بعد انضمامه إليهم في 2013. وسيفتتح فصلاً جديداً بالانتقال إلى فيراري العام المقبل.
وخلال ربع الموسم الأخير، ستكشف معظم الفرق عن حزم التحديثات الأخيرة لها في حلبة الأمريكيتين، بما في ذلك مرسيدس.
حيث قال وولف: "منذ سنغافورة، ونحن نعمل بجد لتحليل أدائنا وكيفية تحسينه".
وأكمل: "سنجلب آخر حزمة تحديثات لنا إلى تكساس، وهدفنا تقليص الفارق مع فرق المقدمة. سيوفر لنا ذلك أيضاً بيانات قيمة لتوجيه اتجاه تطويرنا في 2025".
وأضاف: "حلبة الأمريكيتين رائعة ولكنها فاجأتنا العام الماضي".
في الموسم الماضي، أدخلت مرسيدس قطعاً جديدة في أوستن، بما في ذلك أرضية جديدة، واحتل هاميلتون المركز الثاني.
لكن سيارته استُبعدت لاحقاً بعد الفشل في اجتياز الفحص الفني بعد السباق، لأن مستوى التآكل للقطعة الخشبية أسفل السيارة تجاوز الحد المسموح به ضمن القوانين.
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