وولف يكشف سر عودة هاميلتون: العمل الجاد والراحة النفسية ... وربما صديقته أيضًا!

شكل لويس هاميلتون وتوتو وولف واحدة من أنجح الشراكات في تاريخ الرياضة، بعدما حققا معًا ست بطولات عالم على مدار أكثر من عشرة أعوام مع مرسيدس.

لكن انتقال هاميلتون إلى فيراري قبل موسم 2025 لم يحقق النتائج المرجوة في البداية. إذ عاش بطل العالم سبع مرات موسمًا أول صعبًا للغاية مع الفريق الإيطالي، ولم يتمكن حتى من الصعود إلى منصة التتويج ولو مرة واحدة.

غير أن الأمور تغيرت بالكامل في موسم 2026. فجاء الانتصار في برشلونة بعد حصول هاميلتون على المركز الثاني في كل من موناكو وكندا، كما كان قد صعد إلى منصة التتويج في جائزة الصين الكبرى خلال القسم الأول من الموسم.

وفي جائزة إسبانيا الكبرى، تفوق هاميلتون على مرسيدس. فبعد انطلاقه من الصف الأمامي إلى جانب جورج راسل، اختار السائق البريطاني استراتيجية بثلاث توقفات في منصة الصيانة، وظهر منذ البداية أنه يمتلك الوتيرة اللازمة للمنافسة على الفوز حتى قبل دخول سيارة الأمان الافتراضية في الجزء الأخير من السباق.

ومع الاستفادة من فترة سيارة الأمان الافتراضية، نفذ هاميلتون توقفه الأخير وعاد إلى الحلبة أمام سيارتي مرسيدس، قبل أن يوسع الفارق ويحصد أول انتصار لفيراري هذا الموسم.

وكان وولف من أوائل المهنئين لسائقه السابق عقب نهاية السباق، قائلًا: "أولًا، أهنئ لويس. لقد عمل بجد كبير، خصوصًا خلال الفترات الصعبة التي مر بها العام الماضي. لذلك أنا سعيد جدًا برؤيته يفوز".

وأضاف: "لطالما قلت إنه إذا لم يكن أحد سائقينا سيفوز، فأنا أريد أن يكون لويس هو الفائز. لقد استحق هذا الانتصار اليوم. بالطبع يمكن القول إن سيارة الأمان الافتراضية جاءت في التوقيت المثالي بالنسبة له، لكن هذه هي طبيعة السباقات".

وتابع: "أنا سعيد أيضًا من أجل فريد فاسور. لقد مررنا ببعض الأوقات الصعبة معًا. أحيانًا يزعجني وأحيانًا أزعجه، لكن إدارة فيراري تحمل ضغطًا هائلًا. لذلك أنا سعيد من أجله، فهو شخص مميز بالنسبة لي".

وعندما سُئل عن أسباب التحسن الكبير في أداء هاميلتون، أشار وولف إلى خصائص الجيل الجديد من سيارات الفورمولا 1، إضافة إلى الجوانب الشخصية في حياة السائق البريطاني.

فقال: "العمل الجاد. أعتقد أيضًا أن هذه السيارات تختلف عن الجيل السابق. السيارات السابقة كانت تعاني من الارتدادات، ونظام تعليق شديد القساوة، وخصائص جعلت من الصعب على السائقين الشعور بالسيارة".

وأردف: "أما الآن، فمن ناحية الانسيابية وديناميكية السيارة، هناك عودة إلى طابع قيادة أكثر تقليدية. صحيح أن إدارة وحدة الطاقة مختلفة تمامًا، لكن يمكنك أن ترى مدى القوة التي يقود بها لويس. كما أن الأجواء داخل الفريق تبدو جيدة. علاقته مع مهندس السباق تبدو قوية للغاية. رأيته على شاشة التلفزيون فوق منصة التتويج، وكانت تعابير وجهه تخبرني بأنه سعيد جدًا".

وأكمل مازحًا: "ربما تكون صديقته تساعده أيضًا! بالنسبة لي، وجود شريكة حياة كان أمرًا مفيدًا جدًا. عندما تكون لديك حياة عائلية مستقرة، يبدو أن الأمور تسير بشكل جيد بينهما".

واختتم: "أعتقد أن كل هذه العوامل تجتمع معًا، عاطفيًا وشخصيًا واحترافيًا. عندما تكون جميع جوانب حياتك تسير بشكل جيد، فإنك تفوز".