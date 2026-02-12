تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

وولف يكشف تدخل "مرسيدس-إيه إم جي" لتغيير موعد سباق تمهيدي في نوربورغرينغ كي يشارك فيرستابن

أكد توتو وولف أن مرسيدس-إيه إم جي دفعت لتغيير موعد السباق التحضيري لسباق نوربورغرينغ 24 ساعة لتمكين ماكس فيرستابن من المشاركة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، مرسيدس-أيه ام جي جي تي3

ماكس فيرستابن، مرسيدس-أيه ام جي جي تي3

أكد توتو وولف أن مرسيدس-إيه إم جي كانت الجهة التي دفعت لتغيير موعد السباقات التحضيرية لسباق نوربورغرينغ 24 ساعة، من أجل إتاحة الفرصة أمام ماكس فيرستابن، نظرًا للتأثير الكبير الذي يملكه بطل العالم أربع مرات على نسب متابعة السلسلة.

وبعد خوض أول سباق له في فئة جي تي3 وتحقيق الفوز ضمن سلسلة نوربورغرينغ للتحمل (إن إل إس) عام 2025، أبدى فيرستابن رغبته في مواصلة مشاركاته في سباقات التحمل إلى جانب الفورمولا 1. وكان الهولندي قد أكد في أكتوبر أن برنامجه في جي تي3 لعام 2026 سيتأثر أيضًا بتعقيد قوانين الفورمولا 1 الجديدة.

حيث قال: "العام المقبل يعتمد على أشياء كثيرة بصراحة. يعتمد أولًا على الفورمولا 1، وأتوقع أن تكون القوانين الجديدة معقدة جدًا في البداية، وهناك العديد من الأمور غير المعروفة".

وأضاف: "ربما سيكون الأمر أكثر ازدحامًا من نهاية دورة القوانين، حيث تكون الأمور أكثر وضوحًا. إضافة إلى ذلك، هناك أيضًا برنامج فريق جي تي3، وأية سيارة سنقود العام المقبل، لذا هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تتضح قبل أن أتمكن من التخطيط بشكل جيد، سواء لسائقي الفريق أو لنفسي".

اقرأ أيضاً:

وتابع: "نريد العودة إلى هناك، لكنني لا أعرف في الوقت الحالي عدد السباقات التي يمكنني خوضها العام المقبل، لكن إذا توفرت الفرصة وشعرت بالراحة، ومع ما سيحدث في الفورمولا 1، فبالتأكيد سأشارك".

وكان قد تم تأكيد تغيير موعد السباقات التحضيرية لسباق نوربورغرينغ 24 ساعة في يناير، وكشف وولف الآن عن تأثير مرسيدس في هذا القرار.

فقال: "لم أكن أنا شخصيًا، بل كانت إيه إم جي بالتعاون مع منظمي إن إل إس. أعني أن ذلك يمثل فائدة واضحة لجميع المشاركين وللسلسلة".

وأكمل: "لا أتذكر الأرقام التي سمعتها، لكن خلال جولة عادية من إن إل إس، يكون عدد المشاهدين على يوتيوب أكبر بنحو 100 مرة عندما يشارك ماكس مقارنة بغيابه. هل تعرف الأرقام؟ كانت مثل 10 آلاف مقابل 750 ألفًا أو شيء جنوني، يمكنك التحقق من ذلك. لذلك كان القرار بديهيًا، وأعتقد أنه رائع لسباق 24 ساعة وللجماهير وجود ماكس هناك، وبالطبع قيادته لسيارة مرسيدس أمر نستمتع به".

