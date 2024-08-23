وولف يكشف أنّ مرسيدس عقدت محادثات مع فيرستابن حول 2025 هذا الصيف

اعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّه امتلك "إمكانيّة" التعاقد مع ماكس فيرستابن لموسم 2025 وعقد محادثات مع فريق إدارته هذا الصيف.

في ظلّ معركة ليّ الذراع والبيئة المتقلّبة في ريد بُل خلال القسم الأوّل من موسم 2024، كانت هناك الكثير من التكهّنات حول إمكانيّة مغادرة فيرستابن للفريق بنهاية العام والانضمام إلى مرسيدس.

وكُشف أنّ فيرستابن يملك بند كسر عقدٍ يُمكن تفعيله في حال غادر هيلموت ماركو، الذي كان في معركة قوّة مع كريستيان هورنر مدير الفريق، الحظيرة النمساويّة. لكن ذلك المخرج أُغلق عندما تمّ تأكيد مستقبل ماركو مع الفريق حتّى 2026.

وقال وولف اليوم الجمعة في زاندفورت: "اعتقدت طوال العام أنّ هناك مجالًا أو أنّ هناك إمكانيّة. لم تكن فرصنا 0".

وأضاف: "إنّها بيئة لا تزال متقلّبة، وليس فقط لأسباب تتعلّق بالأداء، لكن أيضًا بسبب المشاكل الشخصيّة التي نعرفها جميعًا".

وأكمل: "وبالمناسبة تجمعني علاقة جيّدة بيوس. ربّما لأنّنا متشابهان. لكن لهذا السبب اعتقدت بأنّ الباب لم يُغلق بالكامل مطلقًا. ما هي فرص حدوث ذلك؟ ربّما 10 مقابل 1. لم أرد الاستسلام بالرغم من ذلك. لكن عندما اجتمعنا فقد خلصنا هذا الصيف إلى أنّه لا يجب أن ننتظر حتّى حدوث شيء ما قبل الالتزام لموسم 2025، لكن لنُواصل عملنا، ماكس في ريد بُل وهنا في مرسيدس نتّخذ قرارنا الخاص بشأن سائقنا".

وأردف: "كان ذلك تفكيرًا مشتركًا إلى حدٍ ما".

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وقال وولف أنّ المحادثات مع فيرستابن وإدارته كانت صريحة، وكانت جميع الأطراف شفافة حول 2025. لذا لا يُمانع النمساوي التكهّنات بشأن إمكانيّة انضمام فيرستابن إلى مرسيدس لاحقًا في المستقبل.

وقال: "ما أحبّه مع ماكس، ورايموند (مدير أعماله) ويوس هو أنّنا نتحدّث بشكلٍ مباشر. لا نحتاج لدفع بعضنا. اتّخذنا قرارنا بشأن سائقينا للعام المقبل. ستتوجّه كامل جهودنا نحو ذلك".

وأضاف: "نأمل أن تكون ذات التشكيلة لموسم 2026 وما بعده. لكنّ ذلك لا يُغلق الباب أمام انضمام ماكس إلينا في 2026 وما بعده. لأنّنا لا نزال نريد ترك كلّ الخيارات مفتوحة أمامنا مثلما يفعل هو. لذا استمتعت بمحادثاتنا التي لم تكن فيها أيّة أجندات مخفيّة".

كما بدا أنّ وولف يُلمح إلى أنّ الفريق يميل بشدّة الآن نحو أندريا كيمي أنتونيللي ضمن خياراته لموسم 2025، حيث يتّجه الإيطالي للقيادة لصالح الفريق في التجارب الحرّة الأولى في مونزا نهاية الأسبوع المقبل.

وقال وولف: "سنحدّد هويّة المقعد الثاني قريبًا. ما قلته أيضًا هو أنّ سائقينا سيحصلان على دعمٍ كامل، 100 بالمئة".

واختتم: "لهذا السبب لا أريد الحديث عن تشكيلة 2026 في تلك المرحلة لأنّني أريد أن تنجح تشكيلة جورج ونظريًا كيمي".