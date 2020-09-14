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وولف يقلل من تكهّنات انخراط "آينيوس" في فريق مرسيدس للفورمولا واحد

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وولف يقلل من تكهّنات انخراط "آينيوس" في فريق مرسيدس للفورمولا واحد

قلّل توتو وولف مدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد من صحّة التكّهنات الأخيرة بأنّ "آينيوس" بصدد أن تستحوذ بشكل كامل على ملكية الفريق الألماني.

مع ذلك، لم ينكر وولف بأنّ الشركة الكيميائية ستحظى بشراكة أقرب في الفريق مستقبلًا.

وكان قد تمّ الإعلان عن "آينيوس" كشريك للفريق للمرّة الأولى في ديسمبر/كانون الأوّل الماضي، بالتزامن مع قسم جديد للعلوم التطبيقية يوفّر الدعم التقني لبرنامجي الشركة الكيميائية في منافسات الدراجات الهوائية والإبحار.

وقد توسّعت تلك الشراكة في فبراير/شباط الماضي إلى رعاية كبيرة لفريق الفورمولا واحد لموسم 2020.

لكن وخلال نهاية الأسبوع الماضي، برزت بعض التكهّنات - التي أشعل شرارتها معلّق الفورمولا واحد ومدير الفرق السابق إيدي جوردان - التي تشير إلى أنّ الخطوة التالية لشركة "آينيوس" هي الاستحواذ على الفريق وإعادة تسميته.

لكن وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تلك المسألة، كان وولف حريصًا على التقليل من أهمية تلك التكهّنات.

حيث قال: "تعلمون بأنّ الناس تلتقط معلومة من هنا وهناك وتشكّل قصة حولها".

وأضاف: "تجمعنا علاقة رائعة مع آينيوس، حيث نعمل سويًا على العديد من المشروعات التقنية رفيعة المستوى والخاصة بكأس أمريكا وفريق الدرّاجات الهوائية".

وتابع: "شراكتنا جيّدة للغاية للطرفين، إذ يجمعنا ذات الطموح مع فرقنا الرياضية. ولهذا اخترنا آينيوس لتكون شريكتنا".

وأكمل: "بخلاف ذلك، كل ما يُقال مجرد تكهنات. لا تنوي دايملر التخلّي عن فريق الفورمولا واحد، كما لا تملك آينيوس اهتمامًا بشراء الحصة الأكبر في الفريق وإعادة تسميته. كما أنّه ليس لديّ سبب يدفعني للتخلّي عن حصتي في الأسهم. لذا فإنّ العديد من تلك الأمور المتداولة مُختلقة".

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وحين سُئِل عما إذا كان الوضع الحالي واضحًا أو في حال كان ما يحدث له تأثير على محادثاته حول مستقبله أو مستقبل لويس هاميلتون مع الفريق، قال وولف: "مثلما صغت ذلك 100 بالمئة، مستقبل الفريق واضح جدًا. إنّه فريق مرسيدس أيه ام جي بيتروناس للفورمولا واحد. ولا شيءّ سيغيّر ذلك".

واختتم: "فيما يتعلّق بلويس، والنقاشات الأوسع، ولماذا لم نجد مطلقًا الوقت لخوض تلك المحادثات بينه وبيني، هو بسبب أنّنا ببساطة خضنا ثلاث جولات ثلاثية واحدة تلو الأخرى، والآن نحن على وشك الجلوس معًا والتحدث حول ذلك".

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