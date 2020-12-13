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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / أخبار عاجلة

وولف: يعود القرار لهاميلتون لمعرفة إن كان في لياقة كافية للتسابق

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وولف: يعود القرار لهاميلتون لمعرفة إن كان في لياقة كافية للتسابق
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يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس للفورمولا واحد أنّ سائقه لويس هاميلتون في لياقة جيّدة للتسابق في جائزة أبوظبي الكبرى اليوم الأحد، لكنّ القرار يعود للبريطاني في نهاية المطاف.

أمضى هاميلتون 10 أيّام في العزل الذاتي في البحرين على إثر إصابته بفيروس كورونا بعد السباق الأوّل هناك، وأُجبر على عدم المشاركة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وبعد حصوله على تحليل سلبي والسماح له بالسفر من البحرين إلى أبوظبي، حصل البريطاني على الضوء الأخضر لدخول البادوك يوم الجمعة. وكان البريطاني سريعًا في التصفيات متصدّرًا أوّل قسمَين، لكنّه سينطلق ثالثًا بعد أن تفوّق عليه ماكس فيرشتابن وفالتيري بوتاس.

واعترف هاميلتون بعد التصفيات أنّه لا يشعر بأنّه في لياقته الكاملة المعتادة، لكنّه كان عازمًا على تقديم أفضل ما في وسعه في سباق الأحد.

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وعندما سُئل إن كان هاميلتون يتمتّع بلياقة كافية للتسابق، أصرّ وولف على أنّ هاميلتون دائمًا ما أراد العودة إلى سيارته في أسرع وقتٍ ممكن.

وقال حيال ذلك: "حسنًا، من الواضح أنّ سائقينا دائمًا ما يحرصان على التواجد في التسابق، حتّى لو لم يكونا في لياقة كاملة بنسبة 100 بالمئة".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك مُتوقّع بعد 10 أيّام من العزل. لن تكون في أفضل أحوالك، لكنّني أعتقد بأنّه في حال جيّدة بما فيه الكفاية للتسابق".

وأردف: "أعتقد بأنّ القرار يعود إليه بالكامل إن كان في لياقة كافية للتسابق أما لا. إنّه سائقٌ ذو خبرة طويلة، ويعرف صحّته جيّدًا، وجاء تحليله سلبيًا، وأحيانًا لا يكون السائقون في حال جيّدة بالكامل لكنّهم يتسابقون، وأعتقد بأنّ ذلك هو الوضع الحالي".

ولم يؤكّد هاميلتون بعد بقاءه بشكلٍ رسمي في صفوف مرسيدس لموسم 2021، لكنّه أُدرج في قائمة "فيا" للمشاركين في الموسم المقبل التي تمّ إصدارها نهاية هذا الأسبوع، وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان ذلك يعني اقتراب الإعلان عن تجديد العقد، قال وولف أنّ الوضع الصحيّ لهاميلتون أخّر العمليّة.

وقال النمساوي مازحًا: "أجل، كنت أفكّر في من سأضع في تلك القائمة، لويس أم أنا! لكنّني اخترت لويس في النهاية. لكن أجل نأمل أن نُعلن عن ذلك قريبًا".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا تأخّرنا نتيجة مرضه، وأعتقد بأنّ هذا ليس الوقت المناسب للجلوس والتفاوض. كنّا نخطّط لفعل ذلك الأسبوع الماضي، لذا سيتأخّر ذلك قليلًا".

واختتم بالقول: "لكنّني لا أريد وضع تاريخٍ معيّن، كوني لا أريد أن تتهاطل عليّ الأسئلة حيال سبب عدم التوقيع بعد".

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الكاتب مروان الوافي

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