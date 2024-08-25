وولف يعلّق على فشل هاميلتون في التأهل من القسم الثاني لتصفيات هولندا

أجاب وولف على أسئلة الصحفيين بعد تصفيات زاندفورت والتي تركزت حول عدم قدرة هاميلتون على التأهل من القسم الثاني للتصفيات رغم التوقعات بنتيجة قوية على الحلبة.

حيث أجاب حين سُئِل إن كان مسروراً من تحقيق جورج راسل للمركز الرابع: "كلا، أنا محبط جداً في الحقيقة".

وأكمل: "بداية، فشل لويس بالتأهل من القسم الثاني. تأدية السيارة على ’حدّ السكين’ فهي تعاني من صعوبة انعطاف ’أندرستير’ في المنعطفات البطيئة مع مشاكل كبح في المنعطفات السريعة".

وأضاف: "حين تتجاوز الحدود الحرارية أي أكثر من 100 أو 110 درجات مئوية، تتوقف الإطارات عن العمل، وهذا ما يخّرب اللفة بالكامل".

واسترسل: "يمكن أن نرى جودة تعامل (لاندو) نوريس مع الإطارات".

وحين سُئِل عما يمكن فعله مع بداية السباق، أجاب وولف: "المنعطف الأول مزدحم دوماً في هولندا. ربما بوسعنا الاستفادة من ذلك".

كما أشار وولف إلى ضيق المسار وصعوبة التجاوزات في زاندفورت، حيث قال معلقاً على إمكانية استعمال استراتيجيات بديلة.

فقال: "لا أعتقد أنه سيكون هناك فارق ما بين وقفة صيانة واحدة أو اثتنين. بوسعنا تجربة بعض الأمور مثل الحفاظ على الإطارات أو الهجوم بأقصى ما يمكن".

وأكد وولف أنه تفاجأ بالكامل من نتيجة تصفيات هاميلتون، حيث أضاف: "لقد كانت مفاجأة كاملة. لم يكن بوسعنا تصديق ذلك، فقد كنا الأسرع خلال القسم الأول خلال الطلعات الأولى، ومن ثم تفشل في التأهل!".

يشار أنه لم ينجح بطل العالم سبع مرات في التأهل بأفضل من المركز 12 قبل أن يتلقى عقوبة التراجع 3 مراكز على شبكة الانطلاق لإعاقة سيرجيو بيريز، بالتالي سينطلق من المركز 15.