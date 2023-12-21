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وولف يعلّق على تأثير فيرستابن في شعبية الفورمولا واحد

علق توتو وولف مدير فريق مرسيدس على تأثير ماكس فيرستابن سائق ريد بُل في شعبية الفورمولا واحد كبطولة، وذلك بعد الهيمنة المطلقة للهولندي وفريقه في موسم 2023 المنصرم.

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

أحرز الهولندي الفوز بـ 19 سباقاً من أصل 22 في الموسم الماضي، حيث لم يفلت من قبضة ريد بُل الحديدية إلا سباق واحد فقط في سنغافورة، حيث فازت به فيراري حينها.

بالمقابل، أنهت مرسيدس البطولة بالمركز الثاني وبفارق شاسع خلف العلامة النمساوية، لكنها فشلت بتحقيق الفوز بأي سباق.

ويرى وولف أنه ورغم نجاحات ريد بُل، فإن الفورمولا واحد ما زالت تتمتع بشعبيتها الكبيرة، وأنه يتوجب ببساطة على منافسي ريد بُل القيام بعمل أفضل.

فقال: "الأرقام التي نراها، قوية للغاية. نحن نتوسع على قنوات التواصل الاجتماعي، وبتنا نرى تذاكر مباعة بالكامل".

وأكمل: "في الحقيقة، المسألة تتمحور حول جودة العرض. في حال لم تكن جيدة، فإن أعداد المتابعين ستنخفض".

وأردف: "أعتقد وكما كنت أقول دوماً في هذه الرياضة، وأنا أحبّ الصراحة. أن الترفيه يتلو المنافسة. وفي الرياضة، المسألة تتعلق بالجدارة. من يقوم بالعمل الأفضل، يفوز".

وتابع: "في حال قام فريق بعمل أفضل من الآخرين، حينها فإنهم سيفوزون بـ 19 سباقاً".

واسترسل: "لا يمكنك إيقاف ذلك في الحقيقة، بالتالي فإن المهمة تقع على عاتقنا نحن وفيراري وجميع الفرق الأخرى لنقوم بعمل أفضل لمنافسة ريد بُل".

واستكمل: "بالطبع، هناك فترة تأخير وسيقول الناس ’حسناً، نعرف النتيجة على أية حال’. كما كان يحصل معنا ولويس (هاميلتون) منذ سنوات خلت".

واستطرد: "علينا ببساطة القيام بعمل أفضل. لا أريد الانتظار حتى 2026".

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بالمقابل، شدد وولف على أن سلسلة إنجازات فريقه في بطولة المصنعين منذ 2013 ما زالت مثيرة للإعجاب، حيث يتوقع تحقيق المزيد من الانتصارات مستقبلاً.

فقال: "لديّ مكان في المصنع نضع فيه جميع الألقاب منذ 1985. والطاولة تتسع حتى 2050. لدينا الشعارات، الميداليات وغيرها من كل عام. وما زالت لدينا 27 مكاناً فارغاً".

وأردف: "أودّ النظر للماضي بعد 20 عاماً مع الكثير من نجوم مرسيدس الإضافية. أكره النظر للماضي، لكن حين انظر إلى 10 أو 20 عاماً، أجد مراكز: الثاني، أول، أول، أول، أول، أول، أول، أول، أول، ثالث، ثاني".

واختتم: "عند النظر للأمور من هذه الزاوية، نجد أن الوضع مقبول نوعاً ما. لكن عند النظر بشكل تفصيلي، نجد سائقاً منافساً فاز بـ 19 سباقاً. ما يعني بالطبع أننا لا نقوم بعمل جيد بما يكفي".

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