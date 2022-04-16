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وولف يُعطي "كلمته" بأن غروجان سيخوض اختبار الفورمولا واحد مع مرسيدس

قال توتو وولف أنه لا شكّ بأن اختبار رومان غروجان مع فريقه سيتمّ - حتى بالرُغم من التأجيلات التي شهدتها هذه الخطوة.

وولف يُعطي "كلمته" بأن غروجان سيخوض اختبار الفورمولا واحد مع مرسيدس

في أعقاب حادثة الحريق التي تعرض لها غروجان في جائزة البحرين الكبرى 2020، عرضت مرسيدس على الفرنسي خوض اختبار معها كوداع أخير للفورمولا واحد - حيث لم يرغب الصانع الألماني بأن تكون آخر تجربة له على متن السيارة هي حادثته المروعة في البحرين.

وتمثّلت الخطة الأصلية في أن يُقام ذلك الاختبار في جائزة فرنسا الكبرى 2021، لكنّ قيود السفر والحجر المطبّقة بسبب جائحة كورونا دفعت للتخلّي عن تلك الخطة.

كما أن إعادة جدولة موعد الاختبار لم تكن سهلة، ولا سيّما في ظل التزام غروجان الآن في سباقات الإندي كار، بالإضافة إلى القيود الأكثر حزمًا على التجارب في الفورمولا واحد خلال الموسم.

وقد بدا بأن الاهتمام قد خفت بشأن ذلك الاختبار، لكنه عاد إلى السطح مؤخرًا عندما عرض غروجان لمحة من الخوذة التي أعدّها خصيصًا لذلك الاختبار.

حيث عرض خلال فيديو له على يوتيوب الخوذة الذي تمّ تجهيزها للاختبار مع فريق مرسيدس.

حيث قال: "الجميع يسألون عن اختبار مرسيدس. حسنيًا، ها هي الخوذة. لم نقم بالاختبار بعد، لكنني جهّزنا الخوذة من أجله".

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وعند سؤاله عن آخر المستجدات بشأن اختبار مرسيدس مع غروجان، أصرّ وولف بأن الفريق لم ينس ذلك، كما أوضح بأنه سيتمّ عمدما يتّفق الفريق والسائق على الموعد المناسب.

فقال: "الاختبار سيحدث بكل تأكيد. فقد التزمنا به. نرى الآن الذي بوسعنا وبوسعه القيام به. لكنه سيحدث. عندما أعطي كلمتي، فأنا ألتزم بها".

هذا وكشف غروجان بأنه تبادل الرسائل مع وولف بعد سباق أبوظبي الختامي العام الماضي وأن النمساوي كان مدركًا بأنه لم يتم بعد حسم اختباره مع الفريق.

فقال: "أرسلت رسالة إلى توتو بعد أبوظبي. حسنًا، انتظرت بضعة أسابيع في البداية، ومن ثم أرسلت له، وقام بالردّ عليّ وقال: شكرًا لك. ومن ثم كانت آخر عبارة منه: نحتاج إلى أن نضعك في تلك السيارة هذا العام".

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