فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

وولف يعرف الشخص الأنسب لخلافته على رأس فريق مرسيدس

المشاركات
التعليقات
وولف يعرف الشخص الأنسب لخلافته على رأس فريق مرسيدس

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس الحاليّ أنّه يعرف الشخص المناسب لخلافته كمديرٍ للفريق في ظلّ مواصلته التفكير بشأن دوره المستقبلي.

مع انتهاء عقده الحالي مع نهاية العام الحالي، يخوض وولف محادثات مع دايملر منذ فترة بشأم مستقبله، في ظلّ دراسته للدور الذي قد يلعبه.

وقال وولف سابقًا أنّه بدأ بالبحث عن خليفته، وبالرغم من أنّه سيبقى في صفوف مرسيدس، إلّا أنّ ذلك قد يكون من خلال دورٍ جديد كـ "مديرٍ تنفيذي أو رئيس".

وبحديثه إلى قناة "سكاي سبورتس اف1" اليوم الأحد بعد ضمان مرسيدس لقب الصانعين في الفورمولا واحد للعام السابع على التوالي، قال وولف: "وضعي مختلفٌ قليلًا لأنّني شريكٌ في فريق مرسيدس، ولن أتخلّى عنه، لأنّني أعشق ما أقوم به".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "ما هو أفضل من أن تكون جزءًا من فريق رائع كهذا؟ ما قلته هو أنّني أعتقد بأنّ لأيّ شخصٍ فترة في دورٍ معيّن. لم أصل بعد إلى نهاية تلك الفترة، وأعتقد بأنّ بوسعي مواصلة المساهمة".

ثمّ تابع: "لكنّني أحتاج لأن أفكّر في المستقبل. وجلب شخصٍ آخر وتطويره في هذا الدور لهو تحدٍ مذهل بالنسبة لي. لكنّكم ستواصلون رؤيتي هنا".

وعندما سُئل إن كان يملك خليفة محتملًا، قال وولف: "لديّ، لكن لا يُمكنني إخباركم به".

وقال هاميلتون على إثر حسم مرسيدس اللقب اليوم الأحد في إيمولا أنّه "يتفهّم بالكامل" تفكير وولف، لكنّه قال بأنّه واثقٌ من أنّ خليفته سيكون أكثر من قادرٍ على ملء مكانه.

وقال البريطاني: "لا أعلم من سيخلفه، لكن مجدّدًا إنّه قادئمٌ، لن يضع أيّ شخصٍ غير كفء. سيجد الشخص المناسب".

وأضاف: "لهذا السبب بلغنا هذه النجاحات. وجد على الدوام الأشخاص المناسبين ووضعهم في الأماكن المناسبة ليبزغ نجم الجميع وذلك زاد من قوّة الفريق".

وأكمل: "سيجد الشخص المناسب وسنُواصل. لكنّ هذا الفريق غير مبنيٍ على شخصٍ واحد، بل مجموعة كاملة. لا يصنع توتو السيارة، إنّه جهد فريقٍ بأكمله".

هاميلتون يُشيد بلقب مرسيدس السابع في الفورمولا واحد

المقال السابق

هاميلتون يُشيد بلقب مرسيدس السابع في الفورمولا واحد

المقال التالي

كفيات: الشجاعة كانت العامل الأساسيّ وراء مركزي الرابع في إيمولا

كفيات: الشجاعة كانت العامل الأساسيّ وراء مركزي الرابع في إيمولا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

وولف يعرف الشخص الأنسب لخلافته على رأس فريق مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف يعرف الشخص الأنسب لخلافته على رأس فريق مرسيدس

هاميلتون يفوز في إيمولا ومرسيدس تحسم لقب البطولة برقمٍ قياسي
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

هاميلتون يفوز في إيمولا ومرسيدس تحسم لقب البطولة برقمٍ قياسي

بوتاس لم يكن قادرًا على تفادي صفيحة فيتيل المكسورة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس لم يكن قادرًا على تفادي صفيحة فيتيل المكسورة

هاميلتون: لا شيء يضمن أنّني سأتسابق في الفورمولا واحد في العام المقبل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: لا شيء يضمن أنّني سأتسابق في الفورمولا واحد في العام المقبل

كفيات: الشجاعة كانت العامل الأساسيّ وراء مركزي الرابع في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كفيات: الشجاعة كانت العامل الأساسيّ وراء مركزي الرابع في إيمولا

هاميلتون يُشيد بلقب مرسيدس السابع في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يُشيد بلقب مرسيدس السابع في الفورمولا واحد

وولف: لا تجميد لمحرّكات الفورمولا واحد ما لم تتراجع فيراري ورينو عن معارضتهما
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: لا تجميد لمحرّكات الفورمولا واحد ما لم تتراجع فيراري ورينو عن معارضتهما

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020

أحدث الأخبار

هاميلتون: لا شيء يضمن أنّني سأتسابق في الفورمولا واحد في العام المقبل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: لا شيء يضمن أنّني سأتسابق في الفورمولا واحد في العام المقبل

كفيات: الشجاعة كانت العامل الأساسيّ وراء مركزي الرابع في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كفيات: الشجاعة كانت العامل الأساسيّ وراء مركزي الرابع في إيمولا

وولف يعرف الشخص الأنسب لخلافته على رأس فريق مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف يعرف الشخص الأنسب لخلافته على رأس فريق مرسيدس

هاميلتون يُشيد بلقب مرسيدس السابع في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يُشيد بلقب مرسيدس السابع في الفورمولا واحد

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف يعرف الشخص الأنسب لخلافته على رأس فريق مرسيدس

47د
2
فورمولا 1

هاميلتون يفوز في إيمولا ومرسيدس تحسم لقب البطولة برقمٍ قياسي

3
فورمولا 1

بوتاس لم يكن قادرًا على تفادي صفيحة فيتيل المكسورة

4
فورمولا 1

هاميلتون: لا شيء يضمن أنّني سأتسابق في الفورمولا واحد في العام المقبل

14د
5
فورمولا 1

كفيات: الشجاعة كانت العامل الأساسيّ وراء مركزي الرابع في إيمولا

33د

أحدث الأخبار

هاميلتون: لا شيء يضمن أنّني سأتسابق في الفورمولا واحد في العام المقبل
فورمولا 1

هاميلتون: لا شيء يضمن أنّني سأتسابق في الفورمولا واحد في العام المقبل

كفيات: الشجاعة كانت العامل الأساسيّ وراء مركزي الرابع في إيمولا
فورمولا 1

كفيات: الشجاعة كانت العامل الأساسيّ وراء مركزي الرابع في إيمولا

وولف يعرف الشخص الأنسب لخلافته على رأس فريق مرسيدس
فورمولا 1

وولف يعرف الشخص الأنسب لخلافته على رأس فريق مرسيدس

هاميلتون يُشيد بلقب مرسيدس السابع في الفورمولا واحد
فورمولا 1

هاميلتون يُشيد بلقب مرسيدس السابع في الفورمولا واحد

بوتاس لم يكن قادرًا على تفادي صفيحة فيتيل المكسورة
فورمولا 1

بوتاس لم يكن قادرًا على تفادي صفيحة فيتيل المكسورة

أحدث ملفات الفيديو

أهم ما يمكن استخلاصه من يوم الجمعة في إيمولا 03:21
فورمولا 1

أهم ما يمكن استخلاصه من يوم الجمعة في إيمولا

كل ما تودّ معرفته عن حلبة إيمولا في الفورمولا واحد 06:56
فورمولا 1

كل ما تودّ معرفته عن حلبة إيمولا في الفورمولا واحد

أجمل اللحظات في إيمولا 05:33
فورمولا 1

أجمل اللحظات في إيمولا

كيف تستعد فرق الفورمولا واحد لموسم 2021 07:22
فورمولا 1

كيف تستعد فرق الفورمولا واحد لموسم 2021

مراجعة كاملة لسباق البرتغال 2020 في الفورمولا واحد 19:08
فورمولا 1

مراجعة كاملة لسباق البرتغال 2020 في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.