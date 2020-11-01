وولف يعرف الشخص الأنسب لخلافته على رأس فريق مرسيدس

مع انتهاء عقده الحالي مع نهاية العام الحالي، يخوض وولف محادثات مع دايملر منذ فترة بشأم مستقبله، في ظلّ دراسته للدور الذي قد يلعبه.

وقال وولف سابقًا أنّه بدأ بالبحث عن خليفته، وبالرغم من أنّه سيبقى في صفوف مرسيدس، إلّا أنّ ذلك قد يكون من خلال دورٍ جديد كـ "مديرٍ تنفيذي أو رئيس".

وبحديثه إلى قناة "سكاي سبورتس اف1" اليوم الأحد بعد ضمان مرسيدس لقب الصانعين في الفورمولا واحد للعام السابع على التوالي، قال وولف: "وضعي مختلفٌ قليلًا لأنّني شريكٌ في فريق مرسيدس، ولن أتخلّى عنه، لأنّني أعشق ما أقوم به".

وأضاف: "ما هو أفضل من أن تكون جزءًا من فريق رائع كهذا؟ ما قلته هو أنّني أعتقد بأنّ لأيّ شخصٍ فترة في دورٍ معيّن. لم أصل بعد إلى نهاية تلك الفترة، وأعتقد بأنّ بوسعي مواصلة المساهمة".

ثمّ تابع: "لكنّني أحتاج لأن أفكّر في المستقبل. وجلب شخصٍ آخر وتطويره في هذا الدور لهو تحدٍ مذهل بالنسبة لي. لكنّكم ستواصلون رؤيتي هنا".

وعندما سُئل إن كان يملك خليفة محتملًا، قال وولف: "لديّ، لكن لا يُمكنني إخباركم به".

وقال هاميلتون على إثر حسم مرسيدس اللقب اليوم الأحد في إيمولا أنّه "يتفهّم بالكامل" تفكير وولف، لكنّه قال بأنّه واثقٌ من أنّ خليفته سيكون أكثر من قادرٍ على ملء مكانه.

وقال البريطاني: "لا أعلم من سيخلفه، لكن مجدّدًا إنّه قادئمٌ، لن يضع أيّ شخصٍ غير كفء. سيجد الشخص المناسب".

وأضاف: "لهذا السبب بلغنا هذه النجاحات. وجد على الدوام الأشخاص المناسبين ووضعهم في الأماكن المناسبة ليبزغ نجم الجميع وذلك زاد من قوّة الفريق".

وأكمل: "سيجد الشخص المناسب وسنُواصل. لكنّ هذا الفريق غير مبنيٍ على شخصٍ واحد، بل مجموعة كاملة. لا يصنع توتو السيارة، إنّه جهد فريقٍ بأكمله".