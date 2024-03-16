وولف يعتمد "ذهنية جديدة" للتعامل مع عملية تعافي مرسيدس في الفورمولا واحد
عبّر توتو وولف، المدير والرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس-أيه إم جي في الفورمولا واحد، عن ثقته في قدرة فريقه على التعافي بفضل "ذهنية جديدة" تجعله هادئًا تجاه فرص التعافي للفريق.
توتو وولف، مدير فريق مرسيدس
سام بولكسهام/ صور لات
واجهت مرسيدس بداية صعبة لموسم 2024، خاصةً بعد سباق جائزة السعودية الكبرى الذي أبرز ضعفاً واضحاً في سيارتهم الجديدة "دبليو15" تمثل بالأداء ضمن المنعطفات عالية السرعة.
وبينما لا يمتلك الفريق حالياً إجابات حول سبب هذه المشكلة غير المفهومة، صرح وولف بأنه يثق تماماً في قدرة الفريق على التغلب على هذه العقبات.
ورغم إمكانية خوض ثالث موسم على التوالي ضمن محاولات مرسيدس التغلب على مشاكلها المتواصلة، أوضح وولف أنه يشعر بالسكينة تجاه الموقف الحالي لأنه يعتقد بأن الفريق ضمن موقع مختلف هذه المرة.
"لقد غيرت ذهنيتي"، قال وولف.
وأكمل: "لا أعتقد أن الضغط الإضافي على الجميع يجعل الأمور أفضل.. لا يتعلق الأمر بنقص المحاولة أو الذهنية أو الحافز أو الطاقة".
وأضاف: "كل ذلك موجود، ويمكنني رؤية الحماس ضمن الفريق. كمتسابقين، عندما تحقق نتائج مخيبة للآمال، تشعر بالإحباط، لكننا نحاول تغيير ذلك بالدافع الصحيح للأسبوع القادم".
وأردف: "لذلك نحن واثقون من قدرتنا على قلب الأمور لصالحنا. نعتقد أن منظمتنا بوسعها إخراج نفسها من هذا الوضع. أنا متأكد بنسبة 100٪ من قدرتنا في تحقيق ذلك".
وأوضح وولف أن الأداء على المسار يبدو مشابهاً للمواسم السابقة، لكن الوضع مع السيارة مختلف لأن فهم السيارة تحسن كثيراً.
حيث قال: "كان لدينا الكثير من الأمور المجهولة في العام الماضي. حين بدأنا، قلنا، 'حسناً، هذا قد يكون سبباً' و'هذا قد يكون سبباً' و'هذا قد يكون سبباً.' وقمنا بإصلاح ذلك".
وأردف: "أستطيع أن أرى من المستشعرات التي لدينا، ما نحن بحاجة إليه. لكن لا يزال هناك سلوك معين (بأداء غير كافٍ) ضمن نطاق سرعة معين، إذ تشير بياناتنا إلى موقع لا نحتله على أرض الواقع".
وأكمل: "هذا الفريق لم يكن مفرطاً في ثقته. نحن ربما على العكس تماماً. نحن دائماً نرى نصف الكأس الفارغ وهذه هي مقاربتنا لإصلاح الوضع".
ويرى وولف أن جميع الدروس المطبقة في حل المشاكل التي واجهها الفريق مع أول سيارتين ضمن حقبة المؤثرات الأرضية الجديدة، ستساعده على إيجاد طريق للخروج من المشاكل الحالية.
فقال: "لديّ ثقة مختلفة في عملنا هذه المرة".
وأكمل: "في مرحلة ما، تحدد بشكل أساسي جميع الخانات المجهولة، أما نحن اليوم، فإن النواقص واضحة جداً بالنسبة لنا. لديّ بأننا سنتغلب على المشكلة".
واختتم: "هل هذا كافٍ للتغلب على ماكس فيرستابن في ريد بُل؟ لا، ليس كافياً. لكننا على الأقل نضع أنفسنا ضمن موقع يسمح لنا بالمنافسة على المنصات والتواجد هناك، أنا متأكد بنسبة 100٪ أننا سنصل إلى هناك".
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