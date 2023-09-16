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وولف يعترف بأن كلامه حول "ويكيبيديا" وأرقام فيرستابن "لم يكن تعليقاً ذكياً"

اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأن كلامه حول رقم ماكس فيرستابن القياسي بعدد الانتصارات المتتالية الذي قال بأنه ينتمي إلى "ويكيبيديا" التي "لا يقرؤها أحد"، لم يكن تعليقاً ذكياً من طرفه.

خلدون يونس
من قبل:
توتو وولف، مرسيدس

كسر فيرستابن سائق ريد بُل الرقم القياسي بعدد الانتصارات المتتالية حين فاز بسباقه العاشر من بوابة مونزا، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله سيباستيان فيتيل (خلال حقبته مع ريد بُل) السابق وألبيرتو أسكاري.

ودخلت ريد بُل التاريخ كذلك، متفوقة على أرقام مرسيدس السابقة، لتصبح أول فريق في تاريخ البطولة يحرز 15 فوزاً على التوالي.

لكن وولف قلّل من أهمية تلك الأرقام في تصريحاته لقناة "سكاي سبورتس اف1"، حين أشار إلى أن مرسيدس كانت تضم زملاء يتنافسون بين بعضهم البعض مثل لويس هاميلتون ونيكو روزبرغ.

وصرّح أيضاً بأنه لا أحد يهتم برقم فيرستابن الذي ينتمي إلى "ويكيبيديا".

لكنه اعترف لاحقاً بأن تعليقه ربما لم يكن ذكياً من طرفه، لكنه أكد أن سببه يعود لأنه لا يهتم شخصياً بالأرقام والإحصائيات.

فقال: "من الواضح أنه وعند النظر لتلك التعليقات وضمن ذلك السياق، يمكن القول بأنه لم يكن التعليق الأذكى من قبلي".

وأكمل: "لكن هذه هي مقاربتي للمسألة، وذلك أمر تعلمته من نيكي (لاودا - بطل العالم السابق الراحل والمدير غير التنفيذي السابق لدى مرسيدس). لقد منح نيكي جوائزه مقابل غسيل سيارته مجاناً!".

وأضاف: "كما أنني لا أحتفظ بالكثير من التذكارات حولي، لأن تلك الأرقام لم تكن يوماً مهمة لنا (أنا ونيكي)".

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بالمقابل، أوضح وولف بأنه ورغم عدم اهتمامه بالإحصائيات، لكن ريد بُل "تقوم بعمل رائع" سيمنح الفريق "الجائزة الأغلى" ألا وهي لقب بطولة المصنعين.

فقال: "لطالما قلتُ بأن الأفضل فقط هو من سيحرز اللقب، ولا بدّ من الثناء على العمل الرائع الذي يقومون به".

واختتم: "في نهاية المطاف، سيأخذون جائزة كبيرة أخرى، وهي الأغلى. السائق الأفضل على متن السيارة الأفضل يفوز باللقب".

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