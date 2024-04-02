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وولف يعترف أنه حتى فيرستابن ليس قادراً على استخلاص أداء جيد من سيارة مرسيدس

اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنه حتى مع سائق استثنائي مثل ماكس فيرستابن، فلن يكون بالإمكان استخلاص أداء جيد من السيارة الحالية لموسم 2024 في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
توتو وولف، مدير فريق مرسيدس

توتو وولف، مدير فريق مرسيدس

صور لات

محاولات مرسيدس لدخول حقبة المؤثرات الأرضية بقوة، باءت بالفشل.

وذلك منذ موسم 2022 الذي شهد مشاكل كبيرة تتعلق بالارتدادات والقفزات، مروراً بموسم 2023 الذي شهد تأرجحاً كبيراً في الأداء وعدم ثبات القسم الخلفي للسيارة، حتى موسم 2024 الحالي.

ورغم أن السهام الفضية دخلت الموسم الحالي بسيارة جديدة بالكامل، مع مبدأ تصميمي مختلف وطموح كبير بالعودة لمنافسات المقدمة، لكنها اصطدمت بالواقع القاسي.

حيث بدا وكأنها تمتلك رابع أسرع سيارة خلف ريد بُل، فيراري ومكلارين، وقريبة للغاية من أستون مارتن التي قدمت وتيرة أكثر ثباتاً من السهام الفضية في السباقات الثلاثة الأولى حتى الآن.

وبسبب تلك المشاكل، صرّح جورج راسل أن مرسيدس تزداد بطئاً وسط تحسّن الفرق المنافسة، بينما أكد وولف أنه الفريق لا يدرك تماماً سبب المشاكل الأخيرة.

وبعد سباق أستراليا الكارثي، الذي شهد انسحاب لويس هاميلتون بسبب مشكلة في وحدة الطاقة، وتعرض راسل لحادثة في اللفة ما قبل الأخيرة أدت لانسحابه، خرجت تصريحات متعددة من مرسيدس حول الوضع الحالي.

ولعل آخر تلك التصريحات يشير إلى أكبر الأدلة التي تراها مرسيدس سبباً وراء مشاكلها.

حيث يبدو أن الأداء ينخفض كثيراً في ظروف الحرارة المرتفعة، وقد يكون ذلك مفتاحاً نحو فهم أفضل للسيارة بهدف تحسين الموقع التنافسي للفريق.

من جهته، أكد وولف أن السياسة الداخلية للفريق مستقرة وأنهم يمتلكون كامل مقوّمات النجاح، مشدداً على سياسة عدم إلقاء اللوم والتي لطالما تميزت بها مرسيدس.

وفي ملبورن، سُئِل فرضاً لو كان فيرستابن يقود السيارة الحالية، فهل كان لينجح بالتأقلم معها والخروج بأداء جيد، خاصة وأنها ما زالت تعاني حتى الآن.

ليجيب وولف في تصريح لقناة "فوكس سبورتس الأسترالية": "كلا.. إنه سائق استثنائي، لكننا كنا لنمنحه سيارة صعبة القيادة والإعدادات".

وأكمل: "أفضّل القيام بتلك الخطوة (أي تحسين هذه النقطة) ومن ثم القول له ’إنها سيارة يمكنك قيادتها، وهي سيارة سريعة كذلك’".

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وتعقيباً على مستقبله، أشار وولف - الذي وقع عقداً جديداً لثلاث سنوات للبقاء في منصبه - إلى أنه لم يصل بعد إلى مرحلة يقبل فيها بتسليم السلطة.

فقال: "أنظر إلى نفسي في المرآة كل يوم وأفكر في كل ما أقوم به".

وأكمل: "أعتقد أنني لم أصل إلى تلك المرحلة بعد حالياً (تسليم المنصب)".

وأضاف: "لكن إن كانت لديكم أية أفكار حول كيفية تغيير الوضع، فسأستمع لها بكل سرور".

وأردف: "الفارق الكبير هو أن المسألة لا تتعلق بالنواحي الإدارية ’أن يكون ذلك عملي وأتوقف عن القيام به..’ فليس لديّ مثل هذا الخيار، وذلك أمر مؤسف".

واختتم: "لست متعاقداً أو موظفاً كي أقول ’لقد اكتفيت من هذا’. عملي متواصل ومستمر ولا يمكنني التوقف".

يشار إلى أن مرسيدس ستعلن هوية السائق الثاني إلى جانب جورج راسل، في الصيف المقبل.

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