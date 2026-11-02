فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

وولف يعتذر لراسل بعد أن "خذله" فريق مرسيدس في جائزة المكسيك الكبرى

أقرّ توتو وولف بأن الفريق خذل جورج راسل، بعدما أثّرت مشكلة في نشر الطاقة على انطلاقته خلال جائزة المكسيك الكبرى.

منشور: 02-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

شارل لوكلير، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: كولن ماكماستر

أكد توتو وولف مدير فريق مرسيدس في الفورمولا 1 أن الفريق "خذل" سائقه جورج راسل، بعدما أفسدت مشكلة في نشر الطاقة انطلاقته خلال جائزة المكسيك الكبرى.

وانطلق راسل من المركز الثاني على شبكة الانطلاق، بعدما خسر قطب الانطلاق الأول أمام بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون بفارق 0.009 ثانية فقط، لكنه تراجع عند الانطلاقة. ثم تلقى عقوبة زمنية قدرها عشر ثوانٍ بسبب اصطدامه في اللفة الأولى مع إسحاق حجار سائق ريد بُل.

وفي حين أنهى زميله في الفريق كيمي أنتونيللي السباق في المركز الثالث، وضمن لقبه الأول في بطولة العالم، لم يتمكن راسل من تحقيق أفضل من المركز السادس.

وقال وولف لقناة "سكاي سبورتس إف 1" بعد السباق: "لقد خذلناه تمامًا مجددًا اليوم. في تلك المرحلة، لا نعرف ما الذي حدث. أعتقد أنه كان ينافس على الفوز هنا، ثم ظهرت مشكلة نقص الطاقة وأفسدت سباقه".

وأضاف: "لدينا سائقان، وليس سائقًا واحدًا. السيارة ببساطة لم تعمل بالشكل المطلوب بالنسبة إليه هذا العام. ثم تأتي حوادث سوء الحظ مثل ما حدث اليوم، وعلينا أن نعالج الأمر من أجله".

وأكمل: "إنها لحظة صعبة جدًا بالنسبة إليه، صعبة جدًا جدًا جدًا. هدفي هو توفير السيارة والدعم اللذين يحتاج إليهما من أجل المنافسة على لقب البطولة".

وأدى إنهاء راسل السباق في المركز السادس إلى تراجعه من المركز الثاني إلى الرابع في ترتيب السائقين. وبات السائق البريطاني يتأخر الآن بفارق 11 نقطة عن ماكس فيرستابن صاحب المركز الثاني، وتسع نقاط عن هاميلتون صاحب المركز الثالث.

وسرعان ما انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر يظهر وولف وهو يعتذر لراسل بعد السباق. وعلّق أحد المشجعين على موقع ريديت قائلًا: "ازداد احترامي لجورج كثيرًا. لقد أفلت منه الأمر، لكنه تعامل مع الموقف برقي كبير، بصراحة. إنه أفضل مني".

وكتب مشجع آخر: "لقد فقدت القدرة على إحصاء عدد المرات التي اضطر فيها توتو إلى الاعتذار لجورج هذا الموسم"، فيما علّق مشجع ثالث: "آمل حقًا أن يتمكنوا من معالجة هذه المشكلات، وأن يعود راسل في العام المقبل للمنافسة بقوة".

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق لماذا لم يتخلَّ لوكلير عن صدارة جائزة المكسيك الكبرى بعد اختصاره المنعطف الخامس؟

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

أحدث الأخبار





وولف يعتذر لراسل بعد أن "خذله" فريق مرسيدس في جائزة المكسيك الكبرى



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



9 دقيقة



وولف يعتذر لراسل بعد أن "خذله" فريق مرسيدس في جائزة المكسيك الكبرى





لماذا لم يتخلَّ لوكلير عن صدارة جائزة المكسيك الكبرى بعد اختصاره المنعطف الخامس؟



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



12 دقيقة



لماذا لم يتخلَّ لوكلير عن صدارة جائزة المكسيك الكبرى بعد اختصاره المنعطف الخامس؟





دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 يصدر رسالة مؤثرة بعد تتويج أنتونيللي باللقب



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



1 س



دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 يصدر رسالة مؤثرة بعد تتويج أنتونيللي باللقب





لوكلير يرد على دعوة هاميلتون لعقد محادثات داخل فيراري بعد جائزة المكسيك الكبرى



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



1 س



لوكلير يرد على دعوة هاميلتون لعقد محادثات داخل فيراري بعد جائزة المكسيك الكبرى

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك