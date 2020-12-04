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وولف يُطالب بالهدوء بعد تصدّر راسل للتجارب الأولى في الصخير

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وولف يُطالب بالهدوء بعد تصدّر راسل للتجارب الأولى في الصخير
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طالب توتو وولف مدير فريق مرسديس الجميع بالهدوء إثر تصدّر جورج راسل للتجارب الحرّة الأولى لجائزة الصخير الكبرى ضمن مشاركته الأولى مع مرسيدس.

سيُسجّل راسل سائق ويليامز الأساسيّ انطلاقته الأولى مع مرسيدس نهاية هذا الأسبوع في البحرين في ظلّ تعويضه للويس هاميلتون بطل العالم سبع مرّات إثر إصابة الأخير بفيروس كورونا.

وبدأ راسل عطلة نهاية الأسبوع على نحوٍ جيّد خلال التجارب الحرّة الأولى مسجّلًا أسرع الأزمنة ومتفوّقًا بثلاثة أعشارٍ من الثانية على فالتيري بوتاس.

لكنّ وولف طالب بالهدوء إثر تلك النتيجة، حيث يشعر أنّه يجب أخذ العديد من العوامل بعين الاعتبار.

وقال النمساوي: "نحتاج لهدوء الجميع، كون هذه كانت الحصّة الأولى على حلبة جديدة وقصيرة".

وأضاف: "قدّم عملًا جيّدًا حقًا، ذلك ما توقّعناه منه على مدار اللفّة الواحدة".

وأردف: "أمّا اللفّات الطويلة فهي صعبة على هذه السيارات في جميع الأحوال، ومن الصعب وضع معيار كون فالتيري كسر سيارته في مرحلة مبكّرة من الحصّة".

وأكمل: "لم يكن قادرًا على الكبح بشكلٍ مناسب. لذا سأقول بأنّني سعيدٌ بما قام به جورج، ذلك ما توقّعناه منه".

وكان راسل جزءًا من برنامج مرسيدس لليافعين منذ نهاية 2016، وهو العضو الأوّل الذي يتسابق للفريق المصنعيّ.

وشعر وولف أنّ عقليّة راسل وموهبته كانتا واضحتين طوال مسيرته، ما يعني أنّه لن تكون لديه مشكلة في التقدّم إلى سيارة طليعة والتعامل مع الضغط المتعلّق بها.

وقال وولف: "هو شابٌ هادئ بشكلٍ عام. يتحدّث عبر اللاسلكي ويكون حيويا، لكنّه يقود السيارة في ذات الوقت، وكذلك يكون هادئًا في الاجتماعات ومركّزًا جدًا".

وأكمل: "فاز بالجي بي 3 وكذلك الفورمولا 2 ضمن أوّل عامٍ له في كلٍ منهما، وأظهر نضجًا منذ المراحل الأولى. أذكر عندما زارني في مكتبي عندما كان في الـ 15 وقدّم عرض باوربوينت حول الأسباب التي تدعو مرسيدس لدعمه. كان ناضجًا جدًا بالنسبة لسنّه".

واختتم بالقول: "لنُحافظ على هدوئنا، إنّها التجارب الحرّة الأولى. لم نتباحث في ذلك بعد، لم يُقم السباق بعد".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الصخير الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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